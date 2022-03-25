آخر تطورات حرب روسيا وأوكرانيا..بريطانيا:لا نريد حربا مباشرة مع موسكو

قال وزير النقل في بريطانيا «جرانت شابس»، إن بريطانيا لا تريد الدخول في الحرب بين روسيا وأوكرانيا مباشرة، وذلك في رد على سؤال عما إذا كانت بريطانيا تبذل كل ما في وسعها لمساعدة أوكرانيا، بحسب ما نقلت صحيفة الجارديان البريطانية.

ووفقا لآخر تطورات حرب روسيا وأوكرانيا كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، دعا أمس أمام قمة حلف شمال الأطلسي الناتو إلى بذل مزيد من الضغوط على روسيا لوقف حربها، معتبرا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تجاوز الخط الأحمر عندما أطلق العملية العسكرية الروسية.

جرانت: بريطانيا موجودة في أوكرانيا منذ سنوات

وضمن آخر تطورات حرب روسيا وأوكرانيا، قال وزير النقل البريطاني: «كنا هناك لمدة ثماني سنوات قبل ذلك في أوكرانيا، ندرب الجيش الأوكراني، 22000 فرد من الجيش الأوكراني دربتهم بريطانيا، وبالطبع قدمنا ​​أسلحة دفاعية - تلك التي تستهلك الكثير من الدبابات الروسية - قبل بدء هذه الحرب».

وزير النقل: بريطانيا كانت رائدة في دعم أوكرانيا

وأضافوزير النقل البريطاني إن بريطانيا كانت رائدة في مساعدتها، ويشعر البريطانيون بالتوافق الشديد مع ما يحدث ويعرفون أنه من مصلحتنا الدفاع عن أوروبا.

وحول إرسال حلف الناتو عتادا عسكريا إضافيا، قال إنه سيكون قرارًا جماعيًا: «نعلم أن أوكرانيا ليست عضوًا في الناتو بالطبع، نحن نفعل كل ما في وسعنا للمساعدة ولكننا لا نريد خلق حرب أوسع، لكن لا شك على الإطلاق ، أن أوكرانيا بلد بريء تمامًا تم غزوها».

بريطانيا توفر أسلحة دفاعية لأوكرانيا

وقال إن ما نقوم به هو توفير أسلحة دفاعية، حتى قبل الحرب، والآن سيتم إرسال 6000 صاروخ لأوكرانيا، مشددا في ختام تصريحاته على أن ما لا تريده بريطانيا هو الدخول في الحرب مع روسيا مباشرة.

ويأتي هذا تزامنا مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية للأسبوع الخامس على التوالي.