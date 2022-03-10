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وزارة الدفاع الروسية: «البنتاجون» يهدف لنقل الجراثيم من كييف إلى موسكو

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رؤى ممدوح
10:11 ص | الخميس 10 مارس 2022
حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إنّ الهدف من الأبحاث البيولوجية للبنتاجون هي نقل الجراثيم عن طريق الطيور من أوكرانيا إلى روسيا، وفقا لوكالة «سبوتنيك».

وتدخل الحرب الروسية الأوكرانية، اليوم الخامس عشر، منذ إعلان موسكو حماية إقليم دونباس الانفصالي من طرف واحد شرقي أوكرانيا، عن طريق شن حملة عسكرية موسعة على البلاد، بالإضافة إلى تحييد أوكرانيا عسكريا ونزع سلاحها، الذي تقول عنه روسيا إنّه يشكل تهديدا لأمنها.   

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