وزارة الدفاع الروسية: «البنتاجون» يهدف لنقل الجراثيم من كييف إلى موسكو

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إنّ الهدف من الأبحاث البيولوجية للبنتاجون هي نقل الجراثيم عن طريق الطيور من أوكرانيا إلى روسيا، وفقا لوكالة «سبوتنيك».

وتدخل الحرب الروسية الأوكرانية، اليوم الخامس عشر، منذ إعلان موسكو حماية إقليم دونباس الانفصالي من طرف واحد شرقي أوكرانيا، عن طريق شن حملة عسكرية موسعة على البلاد، بالإضافة إلى تحييد أوكرانيا عسكريا ونزع سلاحها، الذي تقول عنه روسيا إنّه يشكل تهديدا لأمنها.