الروبل يواصل ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي.. تعرف على سعره

شهد سعر صرف الروبل، اليوم الجمعة 25-3-2022، ارتفاعا مقابل الدولار لليوم الثاني على التوالي بعد فترة من التراجع بالتزامن مع استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية.

سعر الروبل مقابل الدولار

وسجل سعر صرف الروبل مقابل الدولار 98.4750 روبل مقابل الدولار الواحد، وذلك بعد أن وصل لمستويات قياسية بالهبوط منذ بدء العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا وإعلان دول الغرب بمقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية عن فرض عقوبات اقتصادية صارمة على روسيا، خلال الـ30 يوما الماضية.

وتسببت العقوبات الغربية المفروضة على روسيا في انهيار العملة الروسية في وقت سابق.

سعر الروبل مقابل اليورو

وتراجع اليورو مقابل الروبل خلال تعاملات اليوم الجمعة ليباع بسعر 108.1520 روبل.

سعر الروبل مقابل الجنيه المصري

كما ارتفع الروبل الروسى مقابل الجنيه المصري ليباع بسعر 5.3236 روبل، وذلك بعد أن انخفضت النسبة منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير الماضي.

ويعد الروبل من العملات غير المدعومة لدى البنوك المصرية، وتعرض «الوطن» فيما يلي سعر العملات المختلفة على مدار الساعة:

سعر الروبل الروسي مقابل الجنيه المصري

- سعر بيع الروبل الروسي مقابل الجنيه المصري 0.188.

سعر الريال اليمني مقابل الجنيه

- سعر بيع الريال اليمني مقابل الجنيه المصري 0.074.

سعر الجنيه السوداني مقابل الجنيه المصري

- سجل سعر الجنيه السوداني 0.041 للبيع.

سعر الليرة اللبنانية مقابل الجنيه المصري

- بلغ سعر الليرة البنانية مقابل الجنيه 0.012.

سعر الليرة التركية مقابل الجنيه

- بيعت الليرة التركية بـ1.248.

سعر الرينغيت الماليزي مقابل الجنيه

- بيع الرينغيت الماليزي بسعر 4.396.

سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الجنيه المصري

- سعر بيع الدولار النيوزيلندي 12.892.

سعر الهريفينا الأوكرانية مقابل الجنيه المصري

- سعر بيع هريفينا الأوكرانية 0.629 مقابل الجنيه المصري.