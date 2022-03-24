تصريحات «بوتين» ترفع سعر الروبل.. ماذا قال الرئيس الروسي؟

واصل سعر الروبل الروسي أمام الدولار تعافيه، اليوم الخميس، ليحوم بالقرب من 96 مقابل الدولار، وصعدت البورصة الروسية في تعاملات متقلبة بعد توقف دام لمدة شهر، مدعوما بفرض حظر البيع على المكشوف وإجراءات دعم أخرى.

وتعيد الأسواق الروسية فتح أبوابها تدريجيًا بعد أن هبط الروبل إلى مستوى قياسي منخفض وأمر البنك المركزي بتعليق التجارة بعد أن فرض الغرب عقوبات غير مسبوقة على خلفية الحرب الروسية في أوكرانيا.

تصريحات «بوتين»

وارتفع سعر الروبل الروسي بنسبة 1.6% إلى 95.16 للدولار، مواصلا مكاسبه المسائية مدفوعة بتصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا ستبدأ في بيع الغاز للدول غير الصديقة بالروبل.

وارتفع سعر الروبل الروسي مقابل اليورو بنسبة 2.2% عند 105.66، بعيدًا عن أدنى مستوى له على الإطلاق عند 132.4 الذي سجله في تعاملات موسكو في وقت سابق من شهر مارس الجاري، وبعيدا عن المستويات التي بلغت 90 تقريبًا قبل أن ترسل روسيا آلاف الجنود إلى أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وفي سوق الأسهم، ارتفعت التقلبات حيث استأنفت بورصة موسكو التداول جزئيًا لأول مرة منذ أواخر فبراير، ولا يزال الحظر المفروض على التجارة مع الأجانب وحظر البيع على المكشوف ساريًا، مما يعزز الأسهم بشكل مصطنع.

10 مليارات دولار لشراء الأسهم الروسية

وقالت «بي سي إس»، للسمسرة في مذكرة لها: «شوهدت عطاءات كبيرة لشراء الأسهم الروسية منذ افتتاح السوق، والمعنويات العامة تدعمها الثقة في أن وزارة المالية ستشتري الأسهم».

وقالت الحكومة الروسية في الأول من مارس الجاري، إنها ستوجه ما يصل إلى تريليون روبل (10.42 مليار دولار) من صندوق الثروة الوطني (NWF) لشراء الأسهم الروسية التي عانت من عمليات بيع واسعة النطاق الشهر الماضي.