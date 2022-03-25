وفد صحة النواب يلتقي محافظ الأقصر للوقوف على مشاكل المنظومة الطبية

التقى المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وفد لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة النائب أشرف حاتم، رئيس اللجنة، والدكتور محمد الوحش والدكتور محمود أبو الخير، وكيلا اللجنة والدكتور کریم بدر، أمين سر اللجنة والنائب الدكتور محمد العماري، على هامش زيارة اللجنة لتفقد المستشفيات في مراكز محافظة الأقصر والوقوف على أعمال تطوير بعض المستشفيات.

لقاء شهري لبحث سبل دعم المنظومة الطبية

ورحب محافظ الأقصر بالوفد، مؤكدا أن منظومة الرعاية الصحية بالمحافظة مطمئنة للغاية، بدعم القيادة السياسية، وأشار إلى أن المحافظة لديها بنية تحتية متميزة، تكلفت قرابة 13مليار ونصف جنيه، حيث تضم 5 مستشفيات و59 مركزا طبيا، يعمل منها 32 وحدة ومركزا.

وأشار المحافظ إلى أن هناك لقاء شهريا للهيئات الثلاث التأمين الصحي الشامل، والرعاية الصحية، والرقابة والاعتماد، لبحث سبل دعم المنظومة الطبية، وتلافي المشكلات التي قد تحدث، مؤكدا أن هناك مليون و100 ألف مواطن مسجلين في المنظومة من أصل مليون و 600 ألف مواطن عدد سكان المحافظة.

الوفد يتفقد عددا من المستشفيات

من جانبه أشاد الدكتور أشرف حاتم، بأداء المنظومة الصحية في الأقصر، مؤكدا أن هدف الزيارة هو التعرف على سير العمل في المستشفيات والمراكز الطبية على أرض الواقع، من خلال تقرير سيقدم للحكومة يرصد الإيجابيات والسلبيات في المنظومة، بهدف الوصول للرضا الكامل لدى المواطن، لتصبح المنظومة متكاملة من كافة الاتجاهات، مؤكدا أن الأقصر لديها ميزة يمكن أن تستغل وهي السياحة العلاجية التي تستهدف تجذب السائحين.

يذكر أن وفدا برلمانيا من لجنة الصحة بمجلس النواب يقوم بزيارة الى محافظة الأقصر لمتابعة أعمال تطوير مستشفيات التأمين الصحي الشامل.

ويتفقد الوفد عددا من المستشفيات في مراكز محافظة الأقصر للوقوف على أعمال تطوير بعض المستشفيات ومن المقرر أن يلتقي الوفد البرلماني بالقيادات التنفيذية بالمحافظة اليوم .

اليوم الثاني لزيارة الوفد البرلماني

كما قام الوفد البرلماني في اليوم الثاني بزيارة مستشفى إیزیس بالبياضة ومستشفى حورس بأرمنت، ومركز طب اسرة البياضية و مركز طب الأسرة بالقرنة - مرکز أرمنت ومستشفى أرمنت وكذلك المركز الطبي بمنشأة العماري ومستشفى طيبه باسنا، مرکز - اسنا .