رئيس «صحة النواب» من الأقصر: نهدف لتكامل المنظومة والارتقاء بالخدمات الطبية

التقى المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، الوفد البرلماني من لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، وضمت الدكتور محمد الوحش والدكتور محمود أبو الخير، وكيلى اللجنة والدكتور کریم بدر، أمين سر اللجنة والنائب الدكتور محمد العماري، وذلك على هامش زيارة اللجنة لتفقد المستشفيات في مراكز محافظة الأقصر والوقوف على أعمال تطوير بعض المستشفيات.

محافظ الأقصر: لقاء شهري للهيئات الصحية الثلاث لحل مشكلات المنظومة

ورحب محافظ الأقصر بالوفد البرلماني، مؤكدا أن منظومة الرعاية الصحية بالأقصر مطمئنة للغاية، بدعم القيادة السياسية.

وقال المحافظ: «لدينا بنية تحتية متميزة، تكلفت قرابة 13.5 مليار جنيه، حيث يوجد 5 مستشفيات و59 مركزا طبيا، يعمل منها 32 وحدة ومركزا طبيا، بها كافة التخصصات».

وأشار المحافظ إلى أن هناك لقاء شهريا للهيئات الثلاث «التأمين الصحي الشامل، والرعاية الصحية، والرقابة والاعتماد»، لبحث سير المنظومة الطبية، وتلافي المشكلات التي قد تحدث، مؤكدا أن هناك مليونا و100 ألف مواطن مسجلين في المنظومة من أصل مليون و600 ألف مواطن عدد سكان المحافظة.

تفاصيل زيارة وفد البرلمان للأقصر

وأشاد الدكتور أشرف حاتم بأداء المنظومة الصحية في الأقصر، مؤكدا أن تطوير المنظومة الصحية محل اهتمام القيادة السياسية، وأن هدف الزيارة هو التعرف على سير العمل في المستشفيات والمراكز الطبية على أرض الواقع، من خلال تقرير سيقدم للحكومة يرصد الايجابيات والسلبيات في المنظومة، بهدف الوصول للرضا الكامل لدى المواطن.

وأكد حاتم أن الهدف هو أن تصبح المنظومة الصحية متكاملة من كافة الاتجاهات، لافتا إلى أن الاقصر لديها ميزة يمكن أن تستغل وهى السياحة العلاجية التي تستهدف تجذب السائحين.

اليوم الثاني لزيارة الوفد البرلماني للأقصر

ويتفقد الوفد البرلماني في ثاني أيام زيارته للأقصر عددا من المستشفيات في مراكز محافظة الاقصر للوقوف علي أعمال تطوير بعض المستشفيات، وتستمر الزيارة غدا، ويتفقد خلالها وفد البرلمان مبني الهيئات ومستشفى الكرنك بالأقصر وأعمال تطوير مستشفى الأقصر الدولي ومجمع الأقصر الدولي وبندر الأقصر، ومركز طب الأسرة الجديد.

كما قام الوفد البرلماني في اليوم الثاني بزيارة مستشفی إیزیس بالبياضية ومستشفى حورس بأرمنت، ومرکز طب أسرة البياضية ومركز طب الأسرة بالقرنة - مرکز ارمنت ومستشفى أرمنت وكذلك المركز الطبي بمنشأة العماري ومستشفى طيبة بإسنا، مرکز - إسنا.