«عناني» يلتقي رئيس «شركات السياحة الألمانية» للترويج للمقصد المصري

استهلالاً للقاءات المهنية التي يعقدها الدكتور خالد العناني وزير السياحية والآثار، خلال زيارته للعاصمة الألمانية برلين، التقى الوزير، اليوم، بمقر السفارة المصرية في برلين، برئيس اتحاد شركات السياحية الألمانية «نوربرت فيش».

حضر اللقاء السفير خالد جلال، سفير مصر لدى ألمانيا، ويمنى البحار مساعد وزير وزير السياحة والآثار للشئون الفنية، ومحمد فرج الملحق السياحي بالمكتب السياحي المصري في برلين بألمانيا والمُشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من روسيا وإيطاليا ودول الإشراف التابعة.

دفع وتعزيز مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر

وشهد اللقاء مناقشة مقترحات وسبل دفع وتعزيز مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر ولا سيما السوق الألمانية، وكذلك الترويج السياحي للأنماط والمنتجات السياحية المختلفة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري، والدمج بين هذه الأنماط وبعضها في برنامج سياحي متكامل.

كما تناول اللقاء تسليط الضوء على أبرز المستجدات التي يشهدها قطاع السياحة المصري على كافة المستويات، وتطورات حركة السياحة الوافدة إلى مصر من السوق الألمانية، حيث أشار الدكتور خالد العناني إلى أهمية السوق الألمانية باعتبارها أحد الأسواق الرئيسية بالنسبة للسياحة المصرية.

ومن جانبه، أشاد رئيس اتحاد الشركات السياحية الألمانية بالإجراءات التي اتخذتها مصر في التعامل مع ملف عودة السائحين من الجنسيات التي حالت مستجدات ظروف الطيران دون عودتهم إلى بلادهم.

وخلال اللقاء، تم الاتفاق على تنظيم ورشة عمل موسعة في مصر خلال الربع الأخير من العام الجاري لشركات السياحة الألمانية المتعاملة مع المقصد السياحي المصري ونظيرتها المصرية.

جدير بالذكر أن مصر كانت استضافت الاجتماع السنوي لاتحاد الشركات السياحية الألمانية DRV في عام 2009 بمدينتي مرسي علم والأقصر.