«السياحة» تشارك في المعرض الدولي للغوص Dykmassan بالسويد

شاركت وزارة السياحة والآثار في فعاليات المعرض الدولي للغوص Dykmassan والذي أُقيم بمدينة جوتنبرج بالسويد.

وأضح الأستاذ ماجد أبو سديرة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أنّ مشاركة الوزارة في هذا المعرض جاءت في إطار خطة الوزارة للترويج للمقصد السياحي المصري وأنماطه ومنتجاته السياحية المتنوعة والمتميزة، وخصوصًا المتعلقة برياضة الغوص في الأسواق السياحية المختلفة، ولا سيما في ظل قيام كل من السويد والدنمارك برفع قيود السفر والإجراءات الاحترازية، التي كانت تطبق منذ بداية جائحة فيروس كورونا.

جهود الدولة في التعامل مع أزمة كورونا

وألقى الدكتور محمد الشربيني، مدير المكتب المركزي لأسواق شمال أوروبا، خلال فعاليات المعرض، بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، محاضرة تناول خلالها نظرة عامة عن منظومة السياحة المصرية، وجهود الدولة في التعامل مع أزمة جائحة فيروس كورونا، واستئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر منذ يوليو 2020 بشكل يضمن صحة وسلامة السائحين والمواطنين والعاملين بالقطاع السياحي، وجهود وزارة السياحة والآثار نحو التنمية المستدامة والعمل على تحويل القطاع السياحي بمصر لقطاع صديق للبيئة، إضافة إلى استعراض مقومات سياحة الغوص بمصر وما تمتلكه مصر من مراكز للغوص والأنشطة البحرية ومراكب سفاري للقيام برحلات الغوص والمراكب اليومية.

كما تضمنت فعاليات المعرض محاضرة عن التطورات التي تشهدها مصر وفرص الاستثمار السياحي بها، وشاركت شركة مصر للطيران بالمحاضرة، حيث استعرضت خطط الطيران المستقبلية من المنطقة.

وخلال فعاليات المعرض، قدّم الجناح المصري الفرصة لزائريه لتذوق الأطعمة والمشروبات التي يتميز بها المطبخ المصري.

ورشة عمل في استكهولم

وعلى هامش المعرض عقدت الهيئة ورشة عمل بالعاصمة السويدية استكهولم حضرها 50 شخصا ممثلين عن منظمي الرحلات ووكلاء السياحة والسفر ووسائل الإعلام بالسوق السويدي، حيث تعرفوا خلالها على ما شهدته مصر خلال الفترة الماضية من تطوير، وكيف تتحرك منظومة السياحة المصرية بخطى ثابتة نحو السياحة المستدامة والاقتصاد الأخضر والذي يُكلل باستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ " Cop 27" نهاية العام الجاري.

كما عقدت ورشة عمل بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن حضرها 45 شخصا، ممثلين عن منظمي الرحلات ووكلاء السياحة والسفر ووسائل الإعلام بالسوق الدنماركي.

يذكر أن أسواق شمال أوروبا «النرويج، الدنمارك، السويد» تصنف على أنها ثاني أكبر أسواق أوروبا رغم قلة عدد السكان مقارنة بغيرها من الأسواق، وتصنف الأعلى إنفاقاً على الإطلاق بمعدلات تقارب ضعف معدلات الإنفاق للسائح العادي. وتحظى رياضة الغوص بشعبية كبيرة بين السويدين الذين يعشقون البحر الأحمر.