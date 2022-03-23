«العناني» و«هادلستون» يبحثان زيادة حركة السياحة البريطانية إلى مصر

في إطار زيارته القصيرة الحالية للعاصمة البريطانية لندن، استهل، اليوم، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، لقاءاته الرسمية بلقاء وزير الدولة البريطاني للسياحة والتراث والرياضة والمجتمع المدني نايجل هادلستون، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال السياحة، ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من بريطانيا.

حضر اللقاء السفير شريف كامل سفير مصر لدى المملكة المتحدة، ويمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشؤون الفنية، ومحمد محسن المُلحق السياحي بالمكتب السياحي المصري في لندن والمُشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من فرنسا والصين ودول الإشراف التابعة لها.

استهل الدكتور خالد العناني، اللقاء بالتأكيد على استمرار وعمق العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا على المستويين الرسمي والشعبي، وأوجه التعاون المثمرة بين البلدين في العديد من المجالات منها السياحة والآثار.

وخلال اللقاء، قام الوزيران باستعراض مستجدات مؤشرات الحركة السياحية في البلدين.

كما استعرض الدكتور خالد العناني، تطورات حركة السياحة الوافدة إلى مصر من الأسواق السياحية المختلفة، ومن السوق البريطانية بصفة خاصة، مشيراً إلى أن السوق البريطانية يعد من الأسواق السياحية الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر، وله أهمية كبيرة بالنسبة للمقاصد السياحية المصرية التي يحبها السائحون البريطانيون ويعرفونها جيداً.

مصر ترحب بالسائحين من كل دول العالم

وأكد وزير السياحة والآثار، أن مصر ترحب بكل السائحين من جميع دول العالم، بجانب اهتمامها وحرصها الدائم على اتخاذ ما يلزم لتقديم أفضل الخدمات وكل سبل الراحة لهم للعمل على ضمان استمتاعهم بقضاء إجازتهم في مصر وتقديم كل أوجه الرعاية حتى عودتهم الى بلادهم.

وأبرز الوزير بعض المستجدات التي تشهدها صناعة السياحة في مصر، مشيراً إلى أنه جار العمل على تعديل وتحديث العديد من القوانين، التي جرى الانتهاء من بعضها، وذلك بهدف تحسين مستوى الأعمال في مصر وبما يعزز قدرة مصر التنافسية على جذب الاستثمارات، ومواكبة كل المستجدات التي تطرأ على صناعة السياحة.

وجرى خلال اللقاء، استعراض حركة الحجوزات السياحية على مصر من السوق البريطانية خلال الفترة المقبلة، لاسيما خلال إجازة عيد الفصح، بجانب إبراز ما جرى من تنسيقات مع اتحاد وكلاء وشركات السياحة والسفر البريطانية ABTA« Association of British Travel Agent»، بشأن إقامة شراكات جديدة مع جهات دولية معتمدة لمنح شهادات خضراء للمنشآت الفندقية والسياحية.

الوزير البريطاني: زيادة في الطلب على زيارة مصر

ومن جانبه، أعرب الوزير البريطاني عن سعادته بهذا اللقاء، مشيداً بالإجراءات التي قامت بها مصر في إدارتها والتعامل مع ملف عودة كل السائحين من الجنسيات التي حالت مستجدات ظروف الطيران دون عودتهم إلى بلادهم.

وأشار الوزير البريطاني إلى أنه وفقاً لإحصائيات الـ«ABTA»، فإن هناك زيادة في الطلب على زيارة مصر، وأضاف أنه بجانب تزايد هذا الطلب، هناك ثقة من قبل السائحين في المقصد السياحي المصري.

جدير بالذكر أن هذا اللقاء هو الثاني بين الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار ونظيره البريطاني، حيث كان قد التقى معه في نوفمبر الماضي، في إطار مشاركته في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة.