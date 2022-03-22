تسويق السياحة: اكتشافات سقارة ترفع أعداد الوافدين خلال الأشهر المقبلة

قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن الاكتشافات الأثرية الأخيرة بمنطقة سقارة تسهم بشكل كبير في زيادة الحركة السياحية الوافدة لزيارة المدن الأثرية والثقافية، التي يأتي على رأسها القاهرة والأقصر وأسوان، لافتا إلى أن هناك العديد من شركات السياحة خاصة من أوروبا، طلبت تضمين تلك الاكتشافات ضمن البرنامج السياحي لسائحيها عند قدومهم إلى مصر، موجها الشكر للدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة السياحة والآثار.

السياح يحرصون على التقاط صور تذكارية بطريق الكباش

وأضاف عثمان، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن افتتاح طريق الكباش بعد تطويره يعد إضافة إلى الاكتشافات الأثرية الجديدة التي تم اكتشافها خلال العامين الماضيين بالأقصر، ورفع نسب إقبال السياح على زيارة المحافظة خلال الأشهر الماضية.

وأكد أن غالبية السياح الذين يزورون الأقصر حاليا، يحرصون على التقاط الصور التذكارية خلال وجودهم بطريق الكباش.

الحركة السياحية الوافدة حاليا جيدة

وأشار إلى ان الحركة السياحية الوافدة للمدن الأثرية والثقافية مثل الأقصر وأسوان والقاهرة جيدة بالقياس بنسب قدوم السياح إلى مصر خلال شهر مارس، وسجلت طوال السنوات الماضية إقبالا متوسطا، لافتا إلى أن الحركة السياحية الوافدة إلى الـ3 مدن حاليا لم تتأثر بالحرب الروسية الأوكرانية؛ نظرا لأن قدوم السياح الروس والأوكرانيين إلى تلك المدن قبل الحرب كان ضعيفا للغاية، مشيرا إلى أن الرحلات التي يتم تسييرها من كل من إسبانيا وفرنسا للأقصر منذ يوليو الماضي رفعت من نسب الإشغال بفنادق المحافظة العائمة والثابتة خلال الشهور الماضية.

وأوضح رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن عدد الفنادق العائمة العاملة حاليا بين الأقصر وأسوان يبلغ نحو 70 فندقا، وهو عدد كبير عند مقارنته بعدد الفنادق العائمة التي دخلت الخدمة منذ جائحة كورونا.