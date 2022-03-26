حظك اليوم برج الحمل السبت 26-3-2022 عاطفيا ومهنيا.. لا تستسلم للتوتر

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد توقعاتها اليوم السبت الموافق 26 مارس لمولود برج الحمل على الصعيدين العاطفي والاجتماعي وكذلك العملي والمهني، وذلك في إطار حرص هذا المولود على الطالع اليومي، الذي يملك الشجاعة والمغامرة وعشق الحركة والسفر لمناطق بعيدة وجديدة.

وتفضل مولودة هذا البرج إذا وقعت في الحب، أن يمنحها الشريك الحرية، كما أنها مغرمة، فإذا أحبت أخلصت للغاية وتقدم الدعم، وما يجب أن يتجنبه الشريك في أن يجرح تلك السيدة، فهي لا تسامح ولن تعود مهما كان الأمر مزعجا لها، فضلا عن أنها صاحبة شخصية قوية في الحب، وتلفت نظر الرجل بسحرها وحماسيتها واندفاعها.

حظك اليوم مولود برج الحمل مهنيا

ووفقا لخبيرة الأبراج عبير فؤاد فإن مولود برج حمل اليوم السبت ينتظر على الصعيدين العملي والمهني أخبارا سيئة على عكس الأيام الماضية، فالقمر في مربع برجك يضاعف سرعة انفعالك، ناصحة أصحاب هذا البرج بأن يحكموا السيطرة على أنفسهم مطالبة منهم أن يفرملوا أنفسهم ، فالإيقاع السريع ليس في صالحك.

حظك اليوم مولود برج الحمل عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي والاجتماعي، تنصحك عبير فؤاد خبيرة الفلك بأن القمر ما زال معاكسا فاحذر مولود برج الحمل، مطالبة بضرورة ألا تستسلم للتوتر وللمشاعر السلبية مهما كلفك الأمر.