حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 22-3-2022 عاطفيا ومهنيا.. لا تعلن خططك

من المعروف أن مواليد برج الحمل، لديهم ثقة كبيرة بالنفس، ومن الصعب أن يترددوا في أي قرار اتخذوه، سواء على الصعيد المهني أو الاجتماعي، حيث إنهم يأخذون قرارتهم بعد تفكير عميق ومتانٍ، كما أنهم يرفضون التسرع في أي من القرارات، حتى لا يندمون عليها أو يتراجعون في تنفيذ القرار.

كما يتميز مولود الحمل، بتمسكه بروح القيادة بداخله، لهذا يصبح شديد النشاط والحيوية في العمل، من أجل الترقي في المناصب الوظيفية سريعا والوصول إلى منصب قيادي يشعره بالسعادة، والقدرة على تنفيذ مشروعاته وخططه، كما أنّه شخص واضح وصريح وعاطفي فى حياته الخاصة.

حظك اليوم مولود برج الحمل عاطفيا

تنصحك اليوم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، مولود برج الحمل، بضرورة الاهتمام بالاصدقائك والمحطين بك، وأن تتعامل معهم بودة ولطف، ونفس الود واللطف يجب أن تتعامل به مع من تحب وشريك حياتك، كما تنصحك الأبراج بعدم الإفصاح عن خططك ومشروعاتك المستقبلية وخططك وأخبارك لأي أحد.

حظك اليوم مولود برج الحمل مهنيا

تؤكد لك خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، أن القمر موجود في برجك اليوم مولود برج الحمل، بمنزل المدخرات، ما يساعدك كثيرا اليوم، على وضع الخطط الخاصة للمستقبلك، على الصعيد المهني، كما يدعمك في تنفيذ الخطط والمشروعات المتأخرة في حياتك، وكل هذا سيساعدك كثيرًا على حسن إداراتك لأموالك ومشروعاتك.