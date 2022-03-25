حظك اليوم برج الحمل الجمعة 25-3-2022 عاطفيا ومهنيا.. سيطر على غضبك

مولود برج الحمل، شجاع، مغامر، يعشق الحركة والأسفار، لا يحب الروتين والأفكار التقليدية، يحب التغير بشكل مستمر، فهو شديد النشاط، يسعى دائما ليكون الأفضل، لهذا يقوم دائما على تطوير حياته العملية والاجتماعية.

كما يعرف عن مولود برج الحمل أنه شديد التفاؤل بالحياة، يرفض أن يكون سلبيا ويكره الشخصيات السلبية، ويحاول دائما أن يتجنبها، كما أنه شخص رومانسي مع شريك حياته، وعاطفي، ويحب الارتباط الواحد.

حظك اليوم مولود برج الحمل مهنيا

عدد كبير من الضغوط والانفعالات والاستفزازات يتعرض لها اليوم مولود برج الحمل، وذلك بسبب وجود القمر في وضع معاكس مع البرج، كما تؤكد عبير فؤاد خبيرة الفلك والأبراج، التي تنصحك بضرورة السيطرة على النفس، وعدم إظهار الغضب أثناء أحاديثك مع الآخرين في محيط العمل اليوم، ومن أجل هذا يجب أن تتجاهل كل الاستفزازات التي ستتعرض وتسيطر على غضبك.

حظك اليوم مولود برج الحمل عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي والاجتماعي، تنصحك عبير فؤاد خبيرة الفلك بالتعامل بمنتهى البرود مع من تحب أو شريك حياتك، وذلك التزاما بنصيحة الأفلاك لك اليوم، حيث يجب أن تحافظ اليوم على برودة أعصابك، وأن تتناقش بهدوء وروية، ولا تخضع لأي استفزازات، كما يجب أن تفرمل انفعالاتك، حتى لا تساعد على زيادة حدة المشكلة مع الطرف الآخر.