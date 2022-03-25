الصين تواجه أسوأ موجات فيروس كورونا.. و1500 إصابة يوميا في شنغهاي

أعلنت السلطات الصينية، اليوم، أنها تواجه أسوأ انتشار لفيروس كورونا منذ نحو عامين، بحسب ما نقلته قناة العربية، إذ تواجه بكين على مدار الأسابيع الماضية ارتفاعا غير مسبوق في حالات الإصابة بمتحور أوميكرون الخفي حتى أنها سجلت حالتي وفاة لأول مرة منذ عام.

وأوضحت السلطات الصينية أنها سجلت أكثر من 1000 إصابة بفيروس كورونا في مقاطعة جيلين شمال شرق البلاد.

ولطالما اعتمدت بكين استراتيجية «صفر كورونا»، التي رفضت الرضوخ لفكرة مناعة القطيع، واتبعت نهجا صارما في الإجراءات الاحترازية والوقائية حتى لا يتم تسجيل حالات جديدة وبالفعل نجحت لفترات طويلة في عدم تسجيل أي حالات محلية.

شنغهاي تجربة نجاح تنهار في مواجهة فيروس كورونا

وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، اليوم، إن تفشي فيروس كورونا في الصين يجهد المستشفيات ويؤدي إلى إغلاق الأحياء في شنغهاي، والتي كانت حتى وقت قريب تعتبر جوهرة التاج في استراتيجية الحكومة لمكافحة الوباء، وأضافت الصحيفة أن شنغهاي، أكبر مدينة في الصين، شهدت حالات إصابات قليلة حتى وقت قريب.

وأكدت الصحيفة الأمريكية إنه إلى الآن، يتم الإبلاغ عن أكثر من 1500 حالة في اليوم، ويعرب العديد من السكان عن قلقهم من نهج الحكومة الذي لا يتسامح مع الفيروس.

وفاة ممرضة بطريقة مأساوية في شنغهاي

ولفتت الصحيفة إلى أن اليوم شهد تصاعد الغضب والحزن على الإنترنت بعد أن أكد مستشفى في شنغهاي تقارير عن وفاة الممرضة التي عملت هناك، تشو شنغني، بسبب نوبة ربو بعد أن وجدت أبواب قسم الطوارئ مغلقة بسبب قيود كوفيد.

وقالت مستشفى «شنغهاي إيست»، بموقعها على الإنترنت إنه نظرًا لاحتياجات الوقاية من الوباء، تم إغلاق قسم الطوارئ في الحرم الجنوبي مؤقتا، ونقلت الممرضة إلى مستشفى آخر، لكنها توفيت في وقت متأخر من يوم الأربعاء الماضي بعد أن فشلت محاولات إنقاذها.