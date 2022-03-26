سعر الدولار اليوم السبت 26-3-2022 في مصر

استقر سعر الدولار اليوم السبت 26-3-2022 في البنوك، ليباع بسعر 18.38 جنيه مقابل 18.28 جنيه للشراء، في البنك الأهلي المصري وفق آخر تحديث للبنوك وارتفع سعر العملة الأمريكية يوم الاثنين الماضي أمام الجنيه المصري بنسبة 16%.

وقال علي الحريري، سكرتير الشعبة العامة لشركات الصرافة السابق بالغرف التجارية لـ«الوطن»: «بعد قفزة الدولار الأخيرة فإن شركات الصرافة تساند إجراءات المركزي الأخيرة وتدعمها وتعتبرها خطوة على الطريق الصحيح».

واستبعد حدوث إي أزمات، خاصة لمستوردي السلع الأساسية في توفير الدولار عقب التزام البنك بفتح الاعتمادات المستندية، لتتم عملية الاستيراد دون أي أزمات.

أعلى سعر لبيع وشراء الدولار

وسجّل في بنك الاستثمار العربي صدارة قائمة البنوك التي تشتري الدولار الأمريكي بأعلى سعر، بقيمة 18.46 جنيه، فيما يباع الدولار بأعلى سعر في «أبوظبى الأول» بـ18.35 جنيه.

وسجّل الجنيه المصري تفوقًا أمام عدد من العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 26-3-2022، وجاءت أسعاره كما يلي:

- سعر بيع الريال اليمني مقابل الجنيه 0.074.

- سعر بيع الجنيه السوداني مقابل الجنيه المصري 0.41.

- سعر بيع الليرة اللبنانية مقابل الجنيه المصري 0.012

- سعر بيع الليرة التركية مقابل الجنيه المصري 1.247.

- سعر بيع الرينغيت الماليزي مقابل الجنيه المصري 4.396.

- سعر بيع الدولار النيوزيلاندي مقابل الجنيه المصري 12.894.

- تباع عملة هريفينا الأوكرانية بسعر 0.626 مقابل الجنيه المصري.

- سعر بيع الروبل الروسي مقابل الجنيه المصري 0.188.

أسعار الدولار في البنوك المختلفة

- بيع الدولار في البنك الأهلي المصري بسعر 18.38 مقابل 18.28 جنيه للشراء.

- بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي باع الدولار بسعر 18.42 جنيه للبيع مقابل 18.32 جنيه للشراء.

- بنك مصر بيع الدولار بسعر 18.38 جنيه للبيع مقابل 18.28 جنيه للشراء.

- سعر البيع في الكويت الوطني 18.35 مقابل 18.25 جنيه للشراء.

- سعر بيع الدولار في المشرق سعر 18.35 جنيه مقابل 18.25 جنيه للشراء.

- سعر بيع الدولار في البنك المركزي 18.375 جنيه مقابل 18.244 جنيه للشراء.

- يباع الدولار في ميد بنك بسعر 18.35 جنيه مقابل 18.25 جنيه للشراء.