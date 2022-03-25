بعد تراجعه أمام الجنيه.. سعر الدولار اليوم الجمعة 25-3-2022 في البنوك

استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 25-3-2022 في البنوك عقب تراجعه أمام الجنيه المصري أمس الخميس، ليباع بسعر 18.38 جنيه مقابل 18.28 جنيه للشراء، في البنك الأهلي المصري.

أعلى سعر لبيع وشراء الدولار

وسجّل في بنك التنمية الصناعية صدارة قائمة البنوك التي تشتري الدولار الأمريكي بأعلى سعر، بقيمة 18.45 جنيه، فيما يباع الدولار بأعلى سعر في «cib» بـ18.35 جنيه، اليوم الجمعة.

سعر الجنيه المصري أمام العملات غير المدعومة

وسجّل الجنيه المصري تفوقًا أمام عدد من العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة 25-3-2022، وجاءت أسعاره كما يلي:

- سعر بيع الريال اليمني مقابل الجنيه 0.073.

- سعر بيع الجنيه السوداني مقابل الجنيه المصري 0.41.

- سعر بيع الليرة اللبنانية مقابل الجنيه المصري 0.012

- سعر بيع الليرة التركية مقابل الجنيه المصري 1.232.

- سعر بيع الرينغيت الماليزي مقابل الجنيه المصري 4.332.

- سعر بيع الدولار النيوزيلاندي مقابل الجنيه المصري 12.730.

- تباع عملة هريفينا الأوكرانية بسعر 0.624 مقابل الجنيه المصري.

- سعر بيع الروبل الروسي مقابل الجنيه المصري 0.189.

أسعار الدولار في البنوك المختلفة

- بيع الدولار في بنك الاستثمار العربي بسعر 18.55 مقابل 18.46جنيه.

- بيع الدولار في البنك الأهلي بسعر 18.38 مقابل 18.28 جنيه للشراء.

- بنك مصرف أبوظبى الإسلامي باع الدولار بسعر 18.42 جنيه للبيع مقابل 18.32 جنيه للشراء.

- بنك مصر بيع الدولار بسعر 18.38 جنيه للبيع مقابل 18.28 جنيه للشراء.

- سعر البيع في الكويت الوطني 18.42 مقابل 18.32 جنيه للشراء.

- سعر بيع الدولار في البركة بسعر 18.37 جنيه مقابل 18.27 جنيه للشراء.

- سعر بيع الدولار في البنك المركزي 18.43 جنيه مقابل 18.30 جنيه للشراء.

- يباع الدولار في بنك مصر إيران بسعر 18.35 جنيه مقابل 18.25 جنيه للشراء.

- يباع ببنك كريدي أجريكول بسعر 18.36 مقابل 18.26جنيه للشراء.

- يباع الدولار ببنك قطر الوطني بسعر 18.36جنيه مقابل 18.26جنيه للشراء.

- يباع ببنك الإسكندرية بسعر 18.35جنيه مقابل 18.25جنيه للشراء.

ماذا حدث فى سعر الدولار أمس الخميس؟

وارتفع سعر الجنيه المصري مقابل الدولار خلال 90 دقيقة من بداية تعاملات أمس الخميس، في بحدود 0.3%، وصولًا إلى أعلى مستوى عند 18.24 جنيه للدولار الواحد. وتراجعت العملات الرئيسية مثل اليورو والجنيه الإسترليني بنسبة 0.2%، لليورو كما تراجع الجنيه الإسترليني بالنسبة ذاتها، فيما انخفض الدولار الأسترالي في حدود 0.3%