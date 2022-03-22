سعر الدولار يسجل 18.53 جنيه في البنك الأهلي المصري اليوم

وصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في تعاملات صباح اليوم الثلاثاء، في البنك الأهلي إلى 18.53 جنيه، مقابل 18.25 جنيه في أخر تعاملات مساء أمس الإثنين، وشهد سعر بيع الدولار في البنك الأهلي الكويتي «بيريوس» قيمة 18.27 جنيه، و18.20 جنيه للشراء، فيما سجل في بنك التعمير والإسكان 18.17 جنيه للشراء، و18.20 جنيه للبيع.

شهادة ادخار 18%

أعلن البنك الأهلي وبنك مصر، أمس، عن طرح شهادة ادخار ذات الـ 18% فائدة سنويا، وتم شراء شهادات بقيمة 13 مليار جنيه في أقل من 24 ساعة، كان نصيب البنك الأهلي منها حوالى 8 مليارات جنيه، بينما بلغ نصيب بنك مصر 5 مليارات جنيه.

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وشهد البنكان، زحاما شديدا خلال بداية اليوم الثاني لطرح الشهادات، ومن المتوقع أن يتم يستمر هذا الإقبال خلال الأيام القليلة المقبلة.

معدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة

تتمتع شهادة الادخار بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بها، وتبلغ نسبة العائد السنوي 18%، إذ تبلغ مدة الشهادة سنة ويصرف العائد شهريا، ويتم احتساب المدة اعتبارا من يوم العمل التالي للشراء، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها.

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ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 شهور اعتبارا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار)، ويمكن شراء الشهادات من أي فرع من فروع البنكين التي يصل عددها إلى مئات الفروع والوحدات المصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

ويأتي ذلك في إطار حرص البنكين على إرضاء عملائهما وتلبية رغباتهم واحتياجاتهم، والعمل على التطوير الدائم لأوعيتهما الادخارية القائمة واستحداث كل ما هو جديد و يتلائم مع هذه الاحتياجات.