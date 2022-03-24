استقر سعر الدولار اليوم الخميس 24 - 3-2022 في مصر، في بداية التعاملات اليومية للبنوك عقب ارتفاعه بنسبة 15% خلال الأيام القليلة الماضية، وسط إقبال كبير على شراء الشهادات ذات العائد 18% لعدد من البنوك.

أعلى سعر لشراء وبيع الدولار

وتصدر بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي، قائمة البنوك التي تشتري الدولار الأمريكي بأعلى قيمة بسعر 18.48 جنيه، فيما يباع الدولار بأعلى سعر في «بنك ميد» بـ18.40 جنيه، اليوم الخميس.

سعر الجنيه المصري أمام العملات غير المدعومة

سجل الجنيه المصري تفوقا أمام عدد من العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 24-3-2022، وجاءت أسعاره كالتالي:

- سعر بيع الريال اليمني مقابل الجنيه 0.074.

- سعر بيع الجنيه السوداني مقابل الجنيه المصري 0.41.

- سعر بيع الليرة اللبنانية مقابل الجنيه المصري 0.012

- سعر بيع الليرة التركية مقابل الجنيه المصري 1.243.

- سعر بيع الرينغيت الماليزي مقابل الجنيه المصري 4.359.

- سعر بيع الدولار النيوزيلاندي مقابل الجنيه المصري 12.812.

- تباع عملة هريفينا الأوكرانية بسعر 0.628 مقابل الجنيه المصري.

- سعر بيع الروبل الروسي مقابل الجنيه المصري 0.187.

أسعار الدولار فى البنوك المختلفة

شهد سعر الدولار فى البنوك اليوم الخميس 24-3-2022، هدوءا وسط إقبال كبير على شراء الشهاد الاستثمارية ذات عائد 18%، وتختلف أسعار بيع وشراء العملة الأمريكية من بنك لآخر.

- بنك كريدي أجريكول سعر 18.55 جنيه للبيع مقابل 18.45 جنيه للشراء.

- التعمير والإسكان بيع سعر 18.55 جنيه للبيع مقابل 18.45 جنيه للشراء.

- سعر البيع في الأهلى المتحد 18.43 مقابل 18.33 جنيه للشراء.

- سعر بيع الدولار في بنك مصر 18.42 جنيه مقابل 18.32 جنيه للشراء.

- سعر بيع الدولار في البنك المركزي 18.41 جنيه مقابل 18.31 جنيه للشراء.

- يباع الدولار في بنك مصر إيران بسعر 18.40 جنيه مقابل 18.30 جنيه للشراء.