عاجل.. قانون المعاشات الجديد يحدد نظام المكافأة: 1٪ من أجر الاشتراك شهريا

تضمنت مواد قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات رقم 148، العديد من الأمور التي تحقق امتيازات عديدة لأصحاب المعاشات، ومن بين هذه المزايا "نظام المكافأة"، وهو ما ورد في مواد الفصل الخامس من قانون التأمينات الجديد.

نظام المكافاة في قانون المعاشات الجديد

ونظمت المادة "26" من قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، نظام المكافأة، حيث نصت على أن يتم تمويله مما يأتي:

1- حصة يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 1% من أجر الاشتراك شهريا.

2 - حصة يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من اجر اشتراك المؤمن عليه لديه شهريا.

استحقاق الحقوق التأمينية

ونص قانون التأمينات الاجتماعية الخاص بأصحاب المعاشات، إن المبالغ المذكورة تودع في حساب شخصي خاص بالمؤمن عليه، ويستحق عن المبالغ الفعلية المودعة في هذا الحساب عائدا استثمار عن المدة من اول الشهر التالي لايداع المبالغ في الحساب وحتى نهاية الشهر السابق على تاريخ استحقاق الحقوق التأمينية.

وتقوم الهيئة باستثمار أموال هذا الحساب وتحددد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والاجراءات المنظمة لايداع المبالغ وحساب عائد استثمار اموال هذا الحساب ويفية اضافته للرصد.

مستحقي المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة

وحسب المواد المتعلقة بمستحقي المعاش او التعويض، في قانون التأمينات 148 لسنة 2019، فإن المادة 27 نصت أنه يصرف للمؤمن عليه الخاض لنظام المكافأة الرصيد المتوافر في حسابه الشخصي عند تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية وفقًا لأحكام المادتين "21، 26 من هذا القانون.

وفي حالة وفاته يصرف هذا الرصيد لمستحقي المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة، وفقًا لأنصبتهم المحددة بالجدول رقم 7، المرافق لهذا القانون، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل، وفي حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يصرف هذا الرصيد للورثة الشرعيين.