«القومية للتأمين الاجتماعي»: 10.7 مليون مواطن مستفيد من زيادة المعاشات

قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إنَّ 10.7 مليون مواطن مصري سيستفيدون من زيادة المعاشات بنسبة 13%، وفقًا لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، شارحًا أنَّ المعاشات يتمّ زيادتها كل عام في شهر يوليو، ولكن الدولة اتخذت حزمة من الإجراءات لتيسير الأزمة التي يمر بها العالم كله، إذ تقررت الزيادة في المعاشات قبل ميعادها الأساسي بنحو 3 أشهر، وتقرر صرف الزيادات الجديدة في مطلع الشهر المقبل وتحديدًا يوم 1 أبريل.

تكلفة الزيادة في الشهر الواحد 3.8 مليار جنيه

وشرح رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر أنَّ تكلفة الزيادة في الشهر الواحد تصل لـ3.8 مليار جنيه، وبالتالي تصبح تكلفة تبكير صرف الزيادات عن موعدها 11.4 مليار جنيه للأشهر الثلاثة، على أن تتحملها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مؤكّدًا أنَّ المعاش يُصرف في اليوم الأول من الشهر الجديد، ومتبقي على صرفه حوالي 8 أيام، إذ تجرى الآن عمل حسابات ومراجعات للزيادات.

13% آخر زيادة في المعاشات لعام الماضي

ووعد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المواطنين بالحصول على معاشاتهم بالزيادة المقررة في الموعد المحدد، مشيرًا إلى أنَّ آخر زيادة في المعاشات التي أقرّتها الدولة المصرية كانت بنسبة 13% في العام الماضي، والعمل يجري على قدم وساق، إذ يتمّ صرف المعاشات بموعدها دون حدوث أي مشكلات في ذلك.