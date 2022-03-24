تفاصيل الاستعلام عن زيادة المعاشات 2022 على موقع التأمينات الاجتماعية

يبحث أصحاب المعاشات، عن خطوات الاستعلام عن زيادة المعاشات 2022، تزامنا مع قرار زيادتها بنسبة 13%، بدءا من 1 أبريل 2022، وبالتزامن مع صرف معاشات الشهر ذاته، لنحو 10 ملايين و700 ألف صاحب معاش ومستفيد، بتكلفة تبلغ 3.8 مليار جنيه شهريا، وفق ما أكدته هيئة التأمينات الاجتماعية، مشيرة إلى أن تكلفة تبكير صرف الزيادة تبلغ 11.4 مليار جنيه، وذلك عن شهور أبريل ومايو ويونية.

خطوات الاستعلام عن زيادة المعاشات 2022

أوضحت التأمينات الاجتماعية على موقعها الرسمي، أنه يمكن لصاحب المعاش، الاستعلام عن زيادة المعاشات 2022، من خلال اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية المرفق هنا.

- ثاني خطوة هي اختيار خدمات أصحاب المعاشات.

- ثالث خطوة للاستعلام عن زيادة المعاشات 2022، هي اختيار استعراض تطور زيادة المعاشات.

- الضغط على بدء الخدمة في حالة إذا كنت مستخدم، وتسجيل الرقم القومي وكلمة المرور.

- إذا لم تكن مستخدما، يمكنك التسجيل لاستخدام جميع الخدمات الإلكترونية بصفتك فردا.

- اكتب الاسم الأول واسم الأب ثم اسم الجد.

- اكتب اسم العائلة.

- كتابة الرقم القومي ثم الرقم التأميني.

- إدخال البريد الإلكتروني.

- تسجيل كلمة للمرور ثم إعادة تسجيلها مرة آخرى.

- الضغط على «أنا لست روبوت».

- آخر خطوة للتسجيل هي الموافقة على الشروط والأحكام، ثم الضغط على تسجيل.

- يمكن لصاحب المعاش بعدها، اتباع هذه الخطوات الاستعلام عن زيادة المعاشات 2022.

إتاحة خدمات إلكترونية لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم

وأشارت التأمينات، إلى أنه جرى طرح العديد من الخدمات الإلكترونية مثل الاستعلام عن الرقم التأميني، الاستعلام عن آخر مدة تأمينية، الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش، الاستعلام عن الأجور الخاصة بكل مدة في التأمين الاجتماعي، الاستعلام عن المعاش المنصرف للقائم بالصرف، الاستعلام عن المعاشات المستحقة للمستفيد، الاستعلام عن الاستقطاعات الخاصة بالمؤمن عليه، الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي.