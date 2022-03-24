وزيرة التضامن: المستفيدون من الدعم 17 مليون.. وزيادة المعاشات 15%

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك 17 مليون مواطن يحصل على الدعم، نسبة كبيرة منهم سيدات خاصة المعيلات، مؤكدة أن هناك حزمة من المساعدات الاجتماعية تقدم شهريا، ويمكن أيضا مساعدة نصف مليون أسرة لمدة سنة فقط، ومساعدة مليون طالب بالدعم، لافتة إلى أن هناك اتجاهات لرعاية الأيتام وكبار السن أيضا من خلال الدعم، كما سيتم رعاية الأطفال الذين يصبحون أيتامًا في الأسرة الممتدة والحرص على عدم إدخال الطفل دار رعاية اجتماعية.

وأشارت إلى أنه يتم دراسة الحال والتركيز لرعاية الأطفال عن طريق أسر الأقارب من أجل تنشئة الأطفال بشكل أفضل ورعايتهم أفضل ولكن يشترط أن تكون الأسرة قادرة على الإنفاق على الأطفال.

حزم مساعدات رمضانية لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا

وأضافت «القباج»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «يحدث في مصر» المذاع ، على فضائية «MCB مصر»، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، أن هناك حزم مساعدات رمضانية بالاتفاق مع وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة وسيتم توزيع صكوك الأضاحي طوال العام، كما يتم التنسيق مع صندوق تحيا مصر من أجل توزيع وجبات للأسر المتعففة طوال العام، مؤكدة أنه يتم توفير مشاريع صغيرة ومتوسطة وأدوات إنتاج للأسر المختلفة الأكثر احتياجا.

وأشارت نيفين القباج إلى أنه لن يتم إيقاف الدعم عن الأسر إلا بعد التأكد من عدم احتياج الأسرة.

الزيادة على المعاشات ستكون 15%

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الزيادة الإجمالية على المعاشات بنسبة 15% ستكون بداية شهر أبريل المقبل، مشيرة إلى أن المستفيدين من المعاشات لديهم بطاقات «ميزة» ويمكنهم صرف المعاشات الخاصة بهم عن طريق هذه البطاقة.