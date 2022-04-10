الجمهورية الجديدة.. مدينة العلمين و«الدلتا» تغير شكل الحياة في مطروح

تسابق الدولة الزمن لبناء العديد من المشروعات القومية في البلاد، في مختلف المحافظات في قطاع سيناء والصعيد والدلتا والقناة، وقطاع غرب مصر ومن أبرز هذه المشروعات إنشاء مدينة العلمين الجديدة ، والتي تعد من أهم المشروعات القومية بجانب العاصمة الإدارية الجديدة التى تشكل ملامح الجمهورية الجديدة على أرض مصر بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضمن خطة التنمية التى تنفذ حاليا بسواعد المصريين.

الجمهورية الجديدة تتجسد في مدينة العلمين

وإنتهت العديد من المشروعات المختلفة في مدينة العلمين الجديدة من بينها في قطاع التعليم، وإنشاء جامعة العلمين الأهلية، وفرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وجرى تشغيلهما ودخولهما الخدمة، واستقبال المئات من الطلبة والطالبات بمختلف الكليات، وإنشاء المشروعات السياحية في المنطقة السياحية على البحر مباشرة، والتي تبدأ من المنطقة المجاورة لمارينا 7 وتضم مسجد ضخم، وأبراج سياحية ومولات تجارية ومطاعم ودور عرض سينيمائى، وفنادق وبحيرات وكورنيش وومشي سياحي، وشواطىء بطول 15 كيلومترا في أجمل بقاع ساح البحر الأبيض المتوسط.

كما جرى الإنتهاء من العديد من المراحل في المشروعات السكنية ومنها أهل مصر والسكن الاقتصادى وغيرها من المسميات المختلفة، والانتهاء من شبكة طرق متميزة وجارى إنشاء كبارى تربط بين المناطق المختلفة من قبلى طريق مطروح إسكندرية الساحلي إلي بحرى الطريق والمناطق السياحية والترفيهية.

مدينة العلمين الجديدة على أرض مطروح

وقال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في تصريح خاص لـ"الوطن" إن هناك العديد من المشروعات التى تجسد الجمهورية الجديدة التى يجرى إنشاؤها على أرض محافظة مطروح ويأتى من بينها مدينة العلمين الجديدة، ومشروع محطة الضبعة النووية، وميناء جرجوب والمشروعات الجاري إنشاؤها حوله، بالإضافة إلى مشروعات إنشاء محطات التحلية ومن بينها «محطة الرميلة 1، والرميلة 2 والرميلة 3، ومحطة الضبعة، ومحطة باجوش، ومحطات تحلية من مياه البحر بأحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة في التحلية وجميع المحطات دخلت الخدمة مؤخرا»، ما ساهم في القضاء على مشاكل نقص مياه الشرب نهائيا والتي كانت تعاني منها محافظة مطروح على مر السنين السابقة، بتوفير مياه للمواطنين والزائرين من المصطافين سنويا.

وتابع محافظ مطروح: "نستقبل ما يتراوح ما بين من 6 إلى 7 مليون مصطاف على جميع شواطيء مطروح والساحل الشمالي، بجانب إنشاء شبكة طرق كبيرة في مطروح ومن بينها طريق "الضبعة - القاهرة الاقليمي"، ويربط الظهير الصحراوي بمدن العلمين والضبعة والحمام، والذى يختصر وقت كبير، ويخف الضغط على الطرق الأخرى".

وأشار شعيب إلى أهمية طريق سيوة جغبوب الدولي، والذى يربط بين مصر وليبيا من خلال واحة سيوة جنوب غرب مصر، وواحة جغبوب المواجهة لها في ليبيا.

وفي سياق آخر، أوضح المجحافظ أن تستمر العديد من المشروعات الأخرى في جنوب العلمين لزراعة جزء من مشروع إستصلاح المليون ونصف فدان، وجزء من مشروع الدلتا الجديدة، مما سيكفي إحتياجات مصر من الغذاء خلال الفترة المقبلة، وحفر آبار عملاقة في الواحة مما تساهم في التوسع الزراعات المتنوعة على أرض سيوة جنوب مطروح.