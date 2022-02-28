بدء التسجيل في النسخة الثانية من منتدى الطريق إلى الجمهورية الجديدة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، بدء عملية التسجيل للمشاركة في النسخة الثانية من منتدى الطريق إلى الجمهورية الجديدة، إذ تنطلق فعالياته يوم السبت الموافق 19 مارس المقبل، بفندق توليب التجمع الخامس، من خلال التسجيل عبر الرابط التالي، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للبرلمان، والتعليم المدني بالتعاون مع اتحاد طلاب تحيا مصر.

بناء الوعي لدى الشباب أحد أهداف المنتدى

من جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن أهمية المنتدى في نسخته الثانية تأتي ضمن فعاليات بناء الوعي لدى الشباب، وإبراز دور الشباب وجهودهم والمسؤولية المجتمعية لديهم، وتنمية مهارتهم للوصول بهم إلى الجمهورية الجديدة، وإبراز أهمية دور الدولة في كافة المجالات، وعلى جميع الأصعدة.

تابع وزير الشباب والرياضة أن استدامة المنتدى الوصول إلى منصة حوارية، تهدف الجمع بين شباب الجمهورية للمشاركة، والتعبير عن آرائهم، والخروج بتوصيات ومبادرات من خلال المناقشات الواسعة وتبادل الأفكار والخبرات من خلال الجلسات، وورش العمل بين الشباب والمتخصصين وقادة الفكر، والشخصيات العامة في المجتمع.

4 جلسات مطروحة للمناقشة

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن النسخة الثانية من منتدى الطريق إلى الجمهورية الجديدة، يتضمن في فعالياته العديد من المحاور النقاشية، أبرزها التي ستخصص أربع جلسات لها، على النحو التالي:

الجلسة الأولى: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

الجلسة الثانية: الأمن القومي والتنمية السياسية.

الجلسة الثالثة: التغير المناخي والبيئة المتكاملة والمستدامة.

الجلسة الرابعة: دور الشباب و مؤسسات المجتمع المدني في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وكانت الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، قد اختتمت أمس فعاليات برنامج «ذاكرة بلدي»، الذي أقيم بمسرح المدينة الشبابية بمدينة الطود، بمشاركة 100 شاب وشابة من 5 محافظات، هي: الأقصر، أسوان، المنيا، سوهاج، قنا، خلال الفترة من 22 لــ27 فبراير الجاري، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.