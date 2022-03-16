رئيس الأغلبية البرلمانية: الجمهورية الجديدة ترفع شعار حياة كريمة «أفعال لا أقوال»

قال المهندس أشرف رشاد، أمين عام مستقبل وطن ورئيس الأغلبية البرلمانية، إن مصر تتجه نحو الجمهورية الجديدة، التي ترفع شعار الحياة الكريمة بالأفعال لا أقوال، وتتجه نحو مستقبل أفضل، وتنطلق نحو عاصمة جديدة بعيدًا عن العاصمة التي أنهكها التكدس متسلحة بالكرامة، والعدالة وسكن بلا عشوائيات وقيمة العمل.

مصر انتصرت على خفافيش الظلام

وأضاف المهندس أشرف رشاد أمين عام مستقبل وطن أن مصر واجهت أعداء الوطن، والمتاجرين بالدين، وانتصرت على خفافيش الظلام، و الداعمين للإرهاب، وأزاحت المتاجرين بالآم أبناء الوطن وانطلقت نحو مستقبل مشرق.

ووجه رشاد التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي قائلًا: «إن في عهد الرئيس ننطلق نحو المستقبل، بإنجازات تليق بحاضرنا ومستقبلنا وشهدنا انتصارًا على التحديات بمشاركة القطاع الخاص للقيام بدوره حياة كريمة».

أشرف رشاد يشكر المؤسسات الوطنية

كما وجه الشكر للمؤسسات الوطنية التي شاركت في حماية للوطن، كما شكر المواطن الذي تحمل المسئولية و شكرًا للنواب القيام بدورهم التشريعي والرقابي.

جاء ذلك خلال فعاليات المنتدي البرلماني الثاني لحزب «مستقبل وطن» تحت عنوان «آليات وأوجه التعاون بين الحكومة والمجالس النيابية»، بحضور المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، ومحافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، والنائب محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، والنائب طارق نصير الأمين العام لحزب حماة وطن، وعضو مجلس الشيوخ وبحضور نواب المجالس النيابية.