واشنطن تعلق على إطلاق كوريا الشمالية صاروخا عابرا للقارات: تخبئ المزيد

علق البيت الأبيض على تجربة إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيا عابرًا للقارات بأنها ربما تخبئ المزيد.

يأتي ذلك بالتزامن مع تصريحات اعتبر فيها رئيس كوريا الشمالية أن بلاده أصبحت مستعدة لمواجهة طويلة الأمد مع الإمبرياليين الأمريكيين، حسب قوله.

مستشار البيت الأبيض للأمن القومي: الصاروخ الجديد جزء من استفزازات

وقال مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي، جيك ساليفان، اليوم الجمعة، إن كوريا الشمالية ربما تخبئ المزيد بعد تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات هذا الأسبوع.

وقال مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي، في تصريحات للصحفيين، اليوم الجمعة،«بينما كان على متن الطائرة الرئاسية الأمريكية ايرفورس وان نرى هذا كجزء من نهج إجراء تجارب واستفزازات من جانب كوريا الشمالية من المرجح أنها تخبئ المزيد»، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

وكانت كوريا الشمالية أطلقت، أمس، الخميس، صاروخا باليستيا عابرا للقارات وصل إلى المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة لليابان، منتهكة بذلك الحظر الذي التزمت به بشأن هذا النوع من التجارب منذ عام 2017.

رئيس كوريا الشمالية: أصبحنا على استعداد تام لمواجهة طويلة الأمد مع الأمريكيين

وأعلنت كوريا الشمالية، اليوم، أنها نجحت في اختبار صاروخ باليستي جديد عابر للقارات يُسمى هواسونغ-17 قبل يوم، بأمر مباشر من الزعيم كيم جونج-أون، الذي أكد أثناء إشراف ميداني على الاختبار أن بلاده ستكون على استعداد تام لمواجهة طويلة الأمد مع الإمبرياليين الأمريكيين.

وكان الحزب الحاكم في كوريا الشمالية قد طالب في وقت سابق جميع المسؤولين، بالاستعداد للتعبئة والحرب، عقب تدهور العلاقات بين روسيا والدول الغربية على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.