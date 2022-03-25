حكاية موقف مؤثر جمع أحمد حلاوة بالشيخ الشعراوي: «كنت بفكر في الاعتزال»

حالة من الحزن سيطرت على محبي الفنان القدير «أحمد حلاوة» بعد وفاته اليوم، عن عمر يناهز 73 عامًا، بعد صراع مع المرض وتدهور حالته الصحية في اليومين الماضيين وتعرضه لمضاعفات تسببت في احتجازه بالعناية المركزة.

موقف مؤثر جمع بين الفنان أحمد حلاوة والشيخ الشعراوي

وكان للفنان القدير «أحمد حلاوة»، موقف مؤثر جمعه بالشيخ محمد متولي الشعراوي، حكى تفاصيله خلال لقاء مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج «واحد من الناس»، المذاع عبر قناة «الحياة»، موضحًا: «في فترة ما قولت إني مش عاوز أمارس الفن عشان حرام وكفايا عليا أني بمارس شغلي كمهندس وخلاص»، مضيفًا أنه ذهب مع زميل له من الفنانين إلى الشيخ الشعراوي لأخذ رأيه في حكم العمل بالفن.

وتابع الفنان أنه عندما ذهب إلى الشيخ الشعراوي كان أمامه طبقًا من التفاح والسكين وأخبره أن الفن مثل السكين «يا تاكل بيه برتقالة وتاخد بيه فيتامين سي، يا إما تقتل بيها حد، فالعيب مش في السكينة لكن العيب في الكيفية»، مشيرًا إلى أن كان دائم الدعاء لله سبحانه وتعالى أن يستغل موهبة الفن التي يمتلكها في إرضاء الله سبحانه وتعالى أولًا، وكذلك تصحيح المفاهيم لدى الناس.

«حلاوة» يمتلك قناة على اليوتيوب لتعليم الفنون بالمجان

وكشف «حلاوة» خلال حديثه أنه يمتلك قناة لتعليم الفنون بالمجان على اليوتيوب والتي يطلق عليها «قناة حلاة للفنون»، موضحًا أن هذه الفكرة من أجل التسهيل على الأشخاص الراغبين في الالتحاق بأكاديمية الفنون: «الناس لما بتلتحق بأكاديمية الفنون بيكون في شروط جامدة جدًا، فأنا حبيت أساعد الناس اللي عندها موهبة».

يذكر أن الفنان أحمد حلاوة، أصيب بفيروس كورونا في شهر فبراير الماضي، وجرى نقله إلى المستشفى بسبب تدهور حالته الصحية وخلال أيامه الأخيرة دخل في غيبوبة، ليرحل عن عالمنا متأثرًا بالفيروس التاجي.