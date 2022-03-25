نجوم الفن ينعون الفنان أحمد حلاوة ويقدمون التعازي لأسرته

سيطرت حالة من الحزن على نجوم الوسط الفني، بعد إعلان وفاة الفنان القدير أحمد حلاوة، الذي رحل عن عالمنا، منذ قليل، بعد صراع طويل مع المرض، وحرص عدد كبير منهم على نعي الفنان الراحل وتقديم العزاء لأسرته عبر حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر الفنان محمد هنيدي صورة للفنان أحمد حلاوة عبر حسابه على «فيسبوك»، وعلق عليها قائلًا: «البقاء لله في الفنان الكبير أحمد حلاوة، ربنا يرحمك ويغفر لك ويصبر أهلك»، وغرد الفنان أكرم حسني عبر «تويتر»، قائلًا: «إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ الفنان أحمد حلاوه في ذمه الله.. الله يرحمك يا حبيبي».

أما الفنان الكبير كريم عبدالعزيز، طالب جمهوره بالدعاء للراحل، وقدم التعازي لأسرته، حيث نشر صورة له عبر حسابه على «فيسبوك»، وعلق قائلًا: «البقاء والدوام لله.. رحمة الله عـلى الفنان القدير أحمد حلاوة نسالكم الدعاء وقراءة الفاتحة.. خالص التعازي لأسرته ومحبيه».

وشارك الإعلامي رامي رضوان عبر حسابه على «فيسبوك» صورة نعي للراحل وعلق عليها، قائلًا: «لا حول ولا قوة إلا بالله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. خالص التعازي لأسرة الفنان أحمد حلاوة»، كما كتب الإعلامي عمرو الليثي عبر «تويتر»: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. الفنان أحمد حلاوة في ذمة الله».

كما علق المخرج أحمد شفيق خورشيد على صورة الفنان أحمد حلاوة، قائلًا: «البقاء والدوام لله وحده ربنا يرحمك ويحسن اليك ويجعل مثواك الجنة يارب»، وحرص الفنان سيد رجب على تقديم العزاء لأسرته فكتب: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. خالص العزاء لأسرة الفنان الكبير أحمد حلاوة.. ودعواتنا لهم ولمحبيه بالصبر والسلوان».