تشييع جثمان الفنان أحمد حلاوة غدا من المجمع الإسلامي بالشيخ زايد

قررت أسرة الفنان أحمد حلاوة، تشييع جثمانه بعد صلاة ظهر غد السبت، من المجمع الإسلامي بالشيخ زايد، وغيب الموت، أحمد حلاوة، اليوم، بعد صراع مرير مع فيروس كورونا، بعد إصابته به منذ عدة أسابيع، وجرى حجزه بأحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

وفاة أحمد حلاوة عن عمر ناهز 73 عاما

يذكر أن الفنان أحمد حلاوة، تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، وحصل على شهادة البكالوريوس في هندسة الاتصالات عام 1969، وشارك في العديد من الأعمال الفنية منها: «دموع في عيون وقحة، رأفت الهجان، اللص والكتاب، أهل كايرو، ضل راجل، الاختيار، النمر، الأخ الكبير، توأم روحي»، وغيرها، وآخر أعماله فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» العام الماضي.