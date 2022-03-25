وفد مجلس النواب يختتم زيارته لعدد من منشآت هيئة الرعاية الصحية بالأقصر

اختتم وفد أعضاء مجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة ورئيس الوفد، زيارته لمنشآت هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، والتي استمرت على مدار 3 أيام متتالية، بزيارة مستشفى طيبة التخصصي ووحدة صحة أسرة الدير بمدينة إسنا بالأقصر، حيث تعد محافظة الأقصر، أول محافظات الصعيد تطبيقًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وقال بيان هيئة الرعاية الصحية، إن زيارة وفد مجلس النواب على مدار الثلاثة أيام، شملت عددًا من المنشآت الطبية بدأت بزيارة مبني الهيئات وزيارة مستشفى الكرنك بالأقصر وتفقد أعمال التطوير بمجمع الأقصر الطبي الدولي و بندر الأقصر، ووحدة صحة أسرة البياضية، ومركز طب أسرة منشأة العماري، إضافة إلى مستشفيي إيزيس التخصصي وحورس التخصصي ومركز طب أسرة أرمنت الحيط، وأخيرًا مستشفى طيبة التخصصي ووحدة صحة أسرة الدير.

الوفد يستطلع معدلات رضا المنتفعين من الخدمة الصحية

وتابع البيان: «استطلع وفد مجلس النواب خلال الزيارة، معدلات رضاء المنتفعين مؤكدين على أن ردود أفعال المنتفعين على مستوى الخدمة هو محور رئيسي لضمان استدامة جودة الخدمة الصحية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل».

وبدأت الجولة داخل مستشفى طيبة التخصصي بمركز ومدينة إسنا، بقسم الاستقبال وغرف الطوارئ مرورًا بالاطلاع على تطبيق نظام التسجيل الالكتروني، مرورًا بالتعرف علي آليات استخدام الملف والتسجيل الورقي في حال تعطل السيستم الإلكتروني تحت مسمى Downtime، ثم تم تفقد وحدة الإنعاش القلبي الرئوي الملحقة بقسم الطوارئ والاستقبال بالمستشفى، والتعرف على الإجراءات التي تتم حال وصول مصاب بتوقف عضلة القلب، والتعرف على أكواد الإنذار المستخدمة في المنشآت الصحية و التي يتم تدريب العاملين والفرق الطبية في المستشفى على التعامل معها، حرصًا على سلامة المرضي والعاملين، والتي تعتبر من أحد أهم معايير الجودة والاعتماد الدولية اللازمة للتسجيل والاعتماد داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية بالأقصر.

تفقد أقسام العناية العامة وعمليات القلب المفتوح والغسيل الكلوي

فيما تم تفقد أقسام العناية العامة وعمليات القلب المفتوح والغسيل الكلوي، وحدة القسطرة، قسم النساء والحضانات، بنك الدم، الأقسام الداخلية.

هذا، ضم الوفد البرلماني على مدار الأيام الثلاثة للزيارة ، كلًا من الدكتور محمد الوحش والدكتور محمود حمدي أحمد أبو الخير وكيلا اللجنة، والدكتور کریم بدر أمين سر اللجنة، والدكتورة سهير عبدالحمید، الدكتورة أماني الشعولي، والدكتور حمادة العماري، الدكتورة عبلة الألفي، الدكتورة إيناس عبد الحليم، الدكتورة راوية مختار، الدكتورة إيرين سعد، الدكتور محمود عزب، النائبة زينب السلايمي، النائب باهي أمين مسعود.