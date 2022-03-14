تدريب على ترصد العدوى المكتسبة في المنشآت الصحية ‏بالدقهلية

اختتمت فاعليات الدورة التدريبية على أنشطة الترصد للعدوى المكتسبة بالمنشآت الصحية في محافظة الدقهلية، اليوم الاثنين، تحت إشراف الدكتور هاني حمدي، مدير إدارة مكافحة العدوى، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتدعيم الكوادر الشابة بما يلزمهم من مهارات هامة للتعليم المستمر والبحث العلمي، وبناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وتوجيهات الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.

تدريب فرق مكافحة العدوى بالمستشفيات

وأكدت مديرية الصحة بالدقهلية، في بيان صحفي، أن البرنامج التدريبي استهدف فرق مكافحة العدوى بالمستشفيات، حيث استمرت فعاليات الدورة على مدار 3 أيام متواصلة، وشملت التدريب على تحديثات أنشطه الترصد، طبقاً للإدارة العامة لمكافحة العدوى بالوزارة.

وقال الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن مثل هذه التدريبات مهمة لدعم الفريق الطبي بما يلزمه من مهارات هامة، وذلك لمواكبة سبل البحث العلمي والطبي المتطور، داعياً جميع الأطباء للاستمرار في التعلم والاطلاع على شتى البحوث بمختلف المجالات، للاستفادة منها على النحو الأمثل، والحصول على خدمة طبية أفضل لأهالي محافظة الدقهلية.

فعاليات اليوم العلمي الموسع

من جهة أخرى، نظمت مديرية الصحة فعاليات اليوم العلمي الموسع (Mega training) لتدريب ورفع كفاءة الأطقم الطبية، المقرر عقده على مدار يومي 14 و15 مارس 2022، بإجمالي عدد متدربين لليوم الأول 486 متدرباً من كافة التخصصات، حيث تم عقد الفعاليات في 13 منشأة صحية، تشمل مديرية الشئون الصحية بالدقهلية، وإدارة التدريب والمدارس، ومستشفى الرمد، ومستشفى السنبلاوين، ومستشفى نبروة، ومستشفى شربين، ومستشفى صدر المنصورة، ومستشفى أجا، ومستشفى سندوب للتأمين الصحي، ومستشفى الجلدية، ومستشفى دكرنس العام، ومستشفى ميت غمر، ومستشفى المنصورة التخصصي، وذلك على مستوى المحافظة.