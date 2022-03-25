الروبل الروسي يعوض جزءا من خسائره.. كم سعره اليوم؟

واصل سعر الروبل الروسي، مكاسبه اليوم الجمعة مسجلًا أقوى مستوياته منذ أوائل مارس مقابل الدولار، في حين تراجعت الأسهم في ثان يوم من التعاملات بعد تعليق استمر قرابة شهر، مع خسائر بقيادة شركة الطيران الوطنية إيروفلوت.

السوق الروسية تفتح أبوابها مجددًا.. ما تأثيره على سعر الروبل اليوم؟

وعاد فتح السوق الروسية تدريجيًا إلى طبيعته بعد تعليق تسبب فيه عقوبات غربية واسعة؛ أعقبت بداية ما تسميه روسيا «عملية خاصة» في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وارتفع سعر الروبل الروسي، الذي سجل أدنى مستوى قياسي له في موسكو عند 120 في وقت سابق في مارس الجاري، إلى 92.04 للدولار، وهو مستوى شوهد آخر مرة في الأول من مارس، كما صعد إلى ما بعد 100 لليورو.

الروبل الروسي يقلص مكاسبه.. كم النسبة؟

وقلص الروبل بعض المكاسب وكان أقوى بنسبة 0.3% عند 96.52 للدولار، وأضاف 1% ليتداول عند 105.75 مقابل اليورو.

وتلقى الروبل دفعة يوم الأربعاء بعد أن قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا ستبدأ بيع غازها للدول «غير الصديقة» بالروبل.

وقال محللون في كومرتس بنك في مذكرة إن قلة الواردات إلى روسيا ونزوح الشركات الغربية، وتحول بوتين إلى الروبل لتصدير الغاز كلها عوامل إيجابية للعملة الروسية، ولكن مع ذلك فأن العودة إلى قوة ما قبل الحرب بالنسبة لسعر الروبل غير مرجح، مشيرين إلى تأثير انخفاض الطلب وتقلص الصادرات.

وفي الأسواق الخارجية، جرى تداول الروبل عند حوالي 99 مقابل الدولار، وهو أضعف مما كان عليه في موسكو، إذ يجري تقييد المشتريات النقدية من العملات الأجنبية.

تصريحات المركزي الروسي تنعكس على أسعار الروبل.. ماذا قال؟

وخسرت شركة طيران إيروفلوت أكثر من ربع قيمتها على مدار يومين لتنخفض إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2009، حيث تراجعت الأوراق المالية بشكل عام اليوم الجمعة، بعد أن سجلت العديد من الشركات الكبرى مكاسب ثنائية يوم أمس الخميس.

وقال البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة إن القيود المفروضة على تدفقات رأس المال كانت خطوة متبادلة بعد أن جمدت الدول الغربية احتياطياته، وردًا على تجميد جزء من الاحتياطيات الروسية، فرضت روسيا أيضًا قيودًا على حركة الأموال التي يمكن تحويلها إلى دول غير صديقة بمبلغ مماثل.