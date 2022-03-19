سعر الروبل الروسي يتراجع مجددا أمام الدولار.. كم يساوي اليوم؟

انخفض سعر الروبل الروسي أمام الدولار بما يتجاوز 100 مقابل الدولار، بعد أن اختار البنك المركزي الروسي إبقاء أسعار الفائدة عند 20 بالمئة، وقال إنه سيبدأ في شراء سندات حكومية.

ويوم أمس، أبقى البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، بعد رفع طارئ لسعر الفائدة في أواخر فبراير الماضي، لكنه حذر من ارتفاع التضخم والانكماش الاقتصادي هذا العام، دون إعطاء توقعات جديدة.

الروبل تراجع بنسبة 1.6% أمام الدولار

وأغلق الروبل تعاملاته بتراجع بنسبة 1.6% مقابل الدولار عند 104.82 في موسكو وانخفض 0.95% إلى 114.80 أمام اليورو ، بينما ارتفع خلال الأسبوع أمام كلا العملتين، و فقد حوالي ربع قيمته خلال الأسابيع الأربعة الماضية.

وتم إغلاق التداول في قسم سوق الأسهم في بورصة موسكو لأسابيع ولكن تداول العملات استمر، بينما قالت محافظ البنك المركزي إلفيرا نابيولينا، في وقت سابق يوم أمس الجمعة، إن البنك سيبدأ في شراء السندات عندما تستأنف بورصة موسكو تداول تلك الأوراق يوم الاثنين، على أمل الحد من التقلبات.

رد فعل محدود للروبل أمام الدولار

وأظهر الروبل رد فعل محدود على إشارة إلى أن روسيا قد تجنبت التخلف عن سداد سنداتها بالعملات الأجنبية، بعد أن دفعت الفائدة المستحقة على سندات سيادية بالدولار يُنظر إليها على أنها اختبار رئيسي بعد فرض عقوبات شديدة على خلفية غزوها أوكرانيا.

وزادت تلك العقوبات الطلب على العملات الأجنبية، مما دفع البنك المركزي الروسي إلى حظر بيع الدولارات النقدية واليورو للأفراد في مكاتب البنوك، وقبل شهر كان يتم تداول العملة الروسية عند حوالي 76 للدولار و 85 لليورو.

وفي 24 فبراير الماضي أرسلت روسيا عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا فيما وصفته بعملية عسكرية خاصة لتقويض القدرات العسكرية لجارتها الجنوبية.