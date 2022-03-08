سعر الروبل الروسي أمام الدولار .. خسر نصف قيمته بسبب الحرب في أوكرانيا

تراجع سعر الروبل الروسي بشكل حاد إلى مستوى قياسي، مع إغلاق الأسواق المحلية الروسية للتداول حتى يوم غدٍ الأربعاء، حيث خسر الروبل الروسي ما يقرب من 50% من قيمته مقابل الدولار منذ بداية العام الجاري، مع تسارع الخسائر بشكل حاد بعد الحروب الروسية في أوكرانيا، وهي الخطوة التي أعقبها فرض عقوبات اقتصادية من مختلف الحكومات في جميع أنحاء العالم.

سعر الروبل الروسي إلى 150 للدولار

ووصل سعر الروبل الروسي إلى 150 للدولار بعد أن أغلقت عند 121.037 يوم الجمعة الماضية، وعلى منصة التداول EBS، تراجع سعر الروبل الروسي إلى 160 للدولار، أو أكثر من 22%، وتم تداوله مؤخرًا عند 145، بانخفاض 14.5% خلال اليوم.

وأدت القيود المفروضة على روسيا ودائنيها والشركات والأفراد الرئيسيين، بالإضافة إلى الإجراءات المضادة من موسكو، إلى قطع الأصول الروسية بشكل متزايد عن الأسواق المالية العالمية وجعلت من الصعب على المستثمرين تداول أي أوراق مالية.

وتم تداول الأسهم آخر مرة في 25 فبراير الماضي في بورصة موسكو، وجرى إيقاف صندوق ETF للشركات الروسية والروسية المعرضة للتداول في الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي بعد انخفاضه بنسبة 80% تقريبًا منذ بداية العام.

وأظهرت بيانات من مجموعة الأبحاث «IHS Markit» أن مقايضات التخلف عن سداد الائتمان لمدة خمس سنوات في روسيا التي تعكس تكلفة التأمين على التعرض للديون السيادية للبلاد، ارتفعت إلى 2757 نقطة أساس مقارنة بـ 1725 نقطة أساس يوم الجمعة الماضي.

ديون روسيا السيادية المقومة بالدولار واليورو

وتوقفت التداولات على ديون روسيا السيادية المقومة بالدولار واليورو، حيث قدمت بعض الإصدارات «عروض بيع»، بـ20 سنتًا للدولار أو اليورو، وظلت مقاييس التقلبات الضمنية للروبل - وهي مقياس الطلب لخيارات على العملة ترتفع أو تنخفض مقابل الدولار - بالقرب من المستويات المرتفعة القياسية التي سجلتها الأسبوع الماضي، مع مقياس الأسبوع الواحد فوق 84% والشهر الواحد فوق 94%، كما أثر انهيار الروبل على أحجام التداول، وانخفض حجم التداول على العملة الروسية على EBS بأكثر من 80% يوم الجمعة الماضي مقارنة بنهاية فبراير.