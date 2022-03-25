هالة صدقي: أهلي رفضوا عملي في التمثيل.. ومحظوظة بشغلي مع أحمد زكي

قالت الفنانة هالة صدقي، إنها بدأت التمثيل في فترة مبكرة من حياتها، ولكن بسبب رفض أهلها خوض ذلك المجال أثر ذلك على مسيرتها بشكل كامل، موضحة: «ده كان بالرغم إني وأنا صغيرة كانوا عايزين يدخلوني معهد البالية، وكانوا شايفينه فن راقي جدًا لكن التمثيل لا».

صدقي: كنت التقي دائما مع وردة الجزائرية في باريس

وأضافت «صدقي»، خلال استضافتها ببرنامج «أحلي كلام»، والذي يقدمه المطرب أحمد فهمي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن المطربة الجزائرية الراحلة وردة كانت إحدى أقرب صديقاتها في المجال، وهي التي أهدتها أجمل بوكية ورد، معقبة: «كنا بنتقابل مع بعض كتير في باريس، وكانت بتوديني محلات كتير أنا مش عارفاها».

تفاصيل العمل مع أحمد زكي في فيلم الهروب

وأوضحت أنها كانت محظوظة لأنها عملت مع الفنان الكبير الراحل أحمد زكي، وحينها كان صديقًا شخصيًا لها في الحياة، ولكن في أثناء تصوير العمل الدرامي يصبح شخصًا آخر، معقبة: «كان عنده قدره أنه يفصل، وده كان بيأثر على جهازه العصبي لأن الشخصية دي بتكون مستمره معاه حتى بعد انتهاء تصوير الأفلام».

وأكدت أنها في أحد مشاهد فيلم «الهروب» ضربها على وجهها وكادت أن تبكي، ولكنها تماسكت ولم يحدث ذلك، موضحة: «كنت لازقه حسنة في وشي وبعد ما اتضربت القلم الحسنة طارت، ولما اتضربت بالقلم معيطتش، ولكن ولما قالوا هيعيدوا المشهد تاني عيطت».