هالة صدقي: غيرنا نهاية مسلسل أرابيسك نزولا على رغبة الجمهور

قالت الفنانة هالة صدقي، إنها شاركت الفنان صلاح السعدني في أدوار عديدة منها دورها في شخصية «توحيدة»، في مسلسل أرابيسك، فضلا عن دورها في مسلسل رجل في زمن العولمة.

تغيير نهاية مسلسل أرابيسك

وتابعت خلال استضافتها في برنامج «سهرانين»، المذاع على فضائية « ON»، اليوم، ويقدمه الإعلامي أمير كرارة: «النهاية بتاعت مسلسل أرابيسك زعلت الناس، عشان الحلقة وصلت للي برة مصر متأخرة، ومكناش اتجوزنا، بس يومها الناس روحنا مصورين حلقة تانية، إن أنا وحسن اتجوزنا وجبنا بنت اسمها دنيا، وغيرنا النهاية، عشان منزعلش الناس، لأن كله كان عاوز يشوفنا متجوزين».

دمه كان شربات

وقالت الفنانة إلهام شاهين، إنها استمتعت بعمل الفنان صلاح السعدني في الجزئين الرابع والخامس من مسلسل ليالي الحلمية، متابعة: «دمه كان شربات، وكنت بمسك نفسي من الضحك، وهو كان بيعمل شخصية سليمان غانم، وكان بيحب الدور ده أوي».

كيميا بين ممثلين فيلم يا دنيا يا غرامي

وأشارت الفنانة، إلى أن هالة صدقي تصرفت على طبيعتها في فيلم يا دنيا ياغرامي، وكذلك الفنانة ليلى علوي، وكان الأمر أشبه بجلسة مع الأصدقاء، وليس فيلما سينمائيا، متابعة: «في مشهد الخيبة المصور جيه قالنا عايزكم زي ما انتوا كده وأنا هنخد المشاهد».

أدوار محمود السعدني

يذكر أن أدوار الفنان صلاح السعدني في مسلسلات ليالي الحلمية بأجزائه، ومسلسل أرابيسك، من الأدوار التي تعد أيقونة، وعلقت بأذهان الجمهور حتى الآن، لما قدمه من أداء عال للشخصية، بشكل قريب من المواطنين.