هالة صدقي عن الفنان سمير صبري: «إنسان بمعنى الكلمة ادعوا له بالشفا»

حرصت الفنانة هالة صدقي، على توجيه رسالة دعم للفنان القدير سمير صبري، الذي يمر حاليًا بأزمة صحية استدعت دخوله المستشفى قب عدة أيام، استعدادا لإجراء جراحة في القلب خلال الساعات المقبلة، وطالبت محبيه بالدعاء له.

وعلقت هالة صدقي، على صورة للفنان سمير صبري عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أنا بحب الراجل ده وبحترم كل مواقفه، واللي فيها كان دائمًا مع كل فنان أو نجم بعدت عنه الأضواء، فهو إنسان بمعني الكلمة، واحترم كل مواقفه مع كل زملائه، أتمنى له الشفاء العاجل».

سمير صبري يستعد لإجراء جراحة في القلب

ويعاني الفنان سمير صبري، من مشكلة في الصمام الميترالي بالقلب، ويجري بعض الفحوصات والأشعة والتحاليل للاطمئنان قبل خضوعه للجراحة.

وكان محمد تركي مخرج برنامج «ذكرياتي»، الذي يقدمه سمير صبري، على محطة إذاعة الأغاني، طمأن جمهور النجم الكبير على حالته الصحية، وأنه بكامل وعيه، ويزوره عدد كبير من نجوم الفن.

وكشف الناقد الفني طارق الشناوي، عن قيام الفنان سمير صبري، بتسجيل حلقة جديدة من برنامجه الإذاعي داخل المستشفى مع الفنانة ليلى علوي، تمهيًدا لإذاعتها.

سمير صبري: ادعوا لي

وطالب الجمهور بعدم تداول أخبار كاذبة تخص الحالة الصحية للفنان سمير صبري بهدف التريند، حتى لا يؤثر ذلك على صحته، واصفا حالته بأنها جيدة.

وفي تصريحات تلفزيونية كشف سمير صبري عن خضوعه للعلاج الكيماوي منذ عام لإصابته بمرض السرطان ما أثر على صحته، مطالبا جمهوره بالدعاء: «ادعوا لي أطلع منها سليم».