هالة صدقي ناعية الإبراشي: خبر وفاته محزن وصادم.. كان بينا معزة وصداقة

نعت الفنانة هالة صدقي، الفنان القدير الراحل وائل الإبراشي، الذي وافته المنية منذ ساعات عن عمر ناهز الـ 58 سنة، بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، إذ قالت «الخبر كان محزن جدًا جدًا، وكان خبر الوفاة مفاجئ، ورغم علم الجميع بأن الإعلامي وائل الإبراشي يمر بوعكة صحية منذ فترة طويلة إلا أن الجميع كانوا يطمئنون عليه ويقومون بطمأنة جمهوره وقرائه ومحبيه ومشاهديه».

كانت تحب وائل الإبراشي وتحب حواراته التليفزيونية التي يجريها

وأضافت «صدقي»، خلال تصريحات خاصة لـ «الوطن»، عبر تقنية البث المباشر، أنها كان عندما تريد الاطمئنان على الإبراشي كانوا يقولون لها إنه ما زال مصابا بكورونا لكنه يتماشى مع الحالة، «لكن الخبر نزل علينا جامد أوي، صدمة كبيرة جدًا لينا»، موضحة أنها كانت تحب وائل الإبراشي وتحب حواراته التليفزيونية التي يجريها بكل قوة من الضيوف، والذي يفتح فيها ملفات وقضايا اجتماعية صعبة للغاية من أجل التوصل لحلول لها.

أجرينا معًا لقاءات عديدة وكانت تربطنا علاقة صداقة وطيدة

وتابعت الفنانة هالة صدقي: «أنا كنت بحبه وبحترم الإبراشي بشكل كبير جدا، وأجرينا معًا لقاءات عديدة، وكانت تربطهما علاقة صداقة وطيدة، مش بس كان مجرد صحفي أو إعلامي كبير وبتعامل معاه، لا كان صديق لي فعلا، كان فيه محبة وفيه صداقة ومعزة كبيرة بينا، إحنا خسرنا صحفي وإعلامي كبير الحقيقة اليوم»، داعية الله عز وجل أن يرحمه ويتغمده في واسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.