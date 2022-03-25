مستقبل وطن بقنا يكرم 24 «أم مثالية» في احتفالية كبرى

شهد المهندس أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية بمجلس النواب النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن مساء اليوم، الاحتفالية الكبرى التي نظمها الحزب بمحافظة قنا لتكريم الأمهات المثاليات وأمهات الشهداء بقاعة «كاستيلو»، بمدينة قنا بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والعقيد محمد غنيم، المستشار العسكري لمحافظة قنا، والدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي الأسبق وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات الحزب بالمحافظة.

تكريم الأمهات المثاليات بقنا

وقالت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بقنا، سحر صدقي، إن المرأة هي صوت ضمير الأمة والحارس على وجدان الوطن، لقد كانت المرأة المصرية على مدار التاريخ شاهدًا وصانعًا لمجد هذا الوطن العظيم، وهو ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية «عيد الأم ».

وأكدت «صدقي» علي أن المرأة لعبت دورًا بارزًا في المجتمع المصري، وضربت المرأة المصرية أروع الأمثلة، في شجاعتها وقدرتها على التحدي، حين أصرت على المضي قدمًا في مواجهة أعداء الوطن، ولم تخش إرهابهم وعنفهم، بل قدمت أعزاءها زوجا وابنا وأخا فداء لهذا الوطن العظيم، كما كانت على العهد بها صابرة وواعية، حين تحملت بعض الآثار الناتجة عن إجراءات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة، وأثبتت نفسها برلمانية محنكة، وقاضية فاضلة، وعالمة جليلة، واقتحمت كل مجالات العمل العام بهمة ونشاط وكفاءة شهد بها القاصي والداني.

إشادة بفاعليات وبمبادرات مستقبل وطن في قنا

وأشاد نائب محافظ قنا، الدكتور حازم عمر بفاعليات والمبادرات التي يطلقها حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، لانحيازها في المقام للمواطن البسيط تماشيًا مع رؤية القيادة السياسية التي أولت المرأة المصرية اهتماماً كبيرًا لدورها الهام والمحوري البارز في دعم استقرار الوطن.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خصص 2017 عامًا للمرأة المصرية التي نجحت في تولي العديد من المناصب في مختلف مؤسسات الدولة، وحققت نجاحًا باهرا في كافة الملفات التي تولت إدارتها.

فقرات فنية خلال الحفل

شهدت نهاية الحفل فقرات فنية لفرقة قنا للموسيقي العربية، وكورال أطفال مدرسة الراهبات، وتكريم 24 أم مثالية من بينهم 5 أمهات شهداء، وأم بديلة لدورهن البارز في الحفاظ على استقرار أسرهن.