الرئيس الأوكراني: خسائر روسيا تجاوزت 16 ألف قتيل

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن خسائر روسيا في بلاده تجاوزت 16 ألف قتيل، مشيرا إلى إجلاء أكثر من 37 ألف شخص من عدة مدن أوكرانية عبر 18 ممرا إنسانيا.

وأضاف زيلينسكي، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، أنه يجب أن تضمن المفاوضات مع الجانب الروسي سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا.

مطالبة بمقاطعة «كالينينجراد» الروسية

يذكر أن تعالت في بولندا الأصوات مجددا في الأوساط السياسية والعسكرية، للمطالبة بمقاطعة «كالينينجراد» الروسية، باعتبارها أرضا بولندية.

ونقلت وسائل إعلام بولندية، عن القائد السابق للقوات البرية البولندية الجنرال فالديمار سكشيبتشاك قوله إن الأمر يستحق إثارة القضية التي في رأيه أرض بولندية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيبا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبه، رفض رئيس المكسيك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور تصريحات، قائد القيادة الشمالية الأمريكية الجنرال جلين فانهيرك وقال إن عدد الجواسيس الروس في المكسيك أكثر من أي مكان آخر في العالم، وأوضح المسؤول المكسيكي، أن بلاده ليست مستعمرة لأحد، ولم ترسل جواسيس إلى الخارج.

رئيس المكسيك: لسنا مستعمرة لروسيا أو الصين أو الولايات المتحدة

وأشار أوبرادور، إلى أن المكسيك دولة حرة مستقلة وذات سيادة، ولست مستعمرة لروسيا أو الصين أو الولايات المتحدة، وفقا لم ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.