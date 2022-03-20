الرئيس الأوكراني: مستعد للتفاوض مع بوتين وأي فشل يعني حرباً عالمية ثالثة

في تطور جديد بشأن الأزمة الأوكرانية، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه مستعد للتفاوض مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك لإيجاد حلول للأزمة الراهنة على الأرض، مع استمرار العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، ويأتي ذلك وسط مفاوضات تجرى بين الطرفين، لم تسفر عن نتائج حتى الآن.

وأكد الرئيس الأوكراني أهمية المفاوضات بين الجانبين الروسي والأوكراني، قائلا: «أعتقد أنه بدون مفاوضات لا يمكننا إنهاء الحرب»، محذرا في الوقت ذاته من أن فشل محاولات التفاوض مع روسيا يعني حرباً عالمية ثالثة، وفقًا لتصريحاته.

الرئيس الأوكراني: هناك فرصة لوقف الحرب

وأوضح زيلينسكي: «إذا كانت هناك فرصة 1% فقط لنوقف هذه الحرب، فأعتقد أننا بحاجة لاغتنامها»، بحسب ما نقلته «العربية» عن حديث لزيلينسكي مع شبكة «سي إن إن» الأمريكية.

الحرب الروسية على أوكرانيا دخلت يومها الخامس والعشرين

وتزامنًا مع عقوبات فرضها عدد من الدول الغربية على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا وعلى رأسها أمريكا وبريطانيا، دخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الأحد، يومها الخامس والعشرين.

فى المقابل أعلن مستشار الرئاسة الأوكرانية أوليكسي أريستوفيتش، أن روسيا لا تملك القوة القتالية الكافية لكي تتقدم أكثر في أوكرانيا، موضحا أن الخطوط الأمامية بين القوات الأوكرانية والروسية في حالة جمود.

أمريكا تستعد لدعم أوكرانيا بالأسلحة

وفيما تستعد الولايات المتحدة الأمريكية لدعم أوكرانيا بالأسلحة، أكدت واشنطن أن روسيا ستواجه عواقب إذا استخدمت أسلحة كيميائية في أوكرانيا.

في السياق ذاته، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيجرى زيارة إلى أوروبا لمواصلة حشد الدعم لأوكرانيا منوهًا بأن بايدن لا يخطط للسفر إلى أوكرانيا كجزء من رحلته.