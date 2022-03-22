الرئيس الأوكراني يطالب إيطاليا بفرض مزيد من العقوبات على روسيا

طالب الرئيس الأوكراني «فولودمير زيلينسكي»، اليوم الثلاثاء، في خطاب أمام البرلمان الإيطالي عبر الفيديو بدعم الحكومة الإيطالية لبلاده عبر توقيع المزيد من العقوبات على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا التي شنتها قبل نحو شهر، وفقاً لما نقله موقع «سكاي نيوز عربية».

استمرار العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا

من جهته قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، إنّ أوكرانيا ردت على بعض الوثائق التي قدّمتها روسيا، بينما لا تزال العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا مستمرة وتدخل يومها الـ27، وسط نزوح ما يزيد على 3 ملايين لاجئ أوكراني إلى البلدان الأوروبية المجاورة، ومقتل مئات المدنيين جرّاء القصف الروسي الكثيف الذي استهدف غالبية الأراضي الأوكرانية، وتستمر قوات الجيش الروسي في محاصرة العاصمة الأوكرانية كييف للأسبوع الثالث على التوالي.