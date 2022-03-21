الرئيس الأوكراني: كييف لا تقبل بأي إنذار روسي

قال الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي، اليوم، إنّ أوكرانيا لا تقبل بأي إنذار روسي تجاه بلاده، في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، التي قاربت على الشهر، ومن جانبه نقل وول ستريت جورنال عن البنتاجون، قوله إنّه يعتزم إرسال أسلحة «سوفيتية»، ضمن عمليات سرية إلى أوكرانيا، بينها أنظمة دفاعية جوية، وفقاً لما نقله موقع «سكاي نيوز عربية».

استدعاء السفير الأمريكي

كانت الخارجية الروسية، استدعت في وقت سابق من اليوم الاثنين، السفير الأمريكي لدى موسكو، وتسلمه احتجاجا بشأن وصف بايدن للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ«مجرم حرب»، وتدخل الحرب الروسية الأوكرانية يومها الـ26 منذ إعلان الرئيس الروسي، شن حملة عسكرية موسعة على أوكرانيا، لحماية إقليم دونباس الانفصالي، ولنزع السلاح الأوكراني.