مستشار الأمن القومي الأمريكي: هجمات الحوثي تهدف لإطالة معاناة اليمنيين

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن الهجمات الحوثية جرى تمكينها بشكل واضح من قبل إيران، مضيفا أن الهجمات الحوثية أعمال إرهابية تهدف إلى إطالة معاناة الشعب اليمني.

وأوضح سوليفان، أن واشنطن ستواصل تقديم الدعم الكامل لشركائها في الدفاع عن أراضيهم، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

«جونسون»: هجمات الحوثي الأخيرة على السعودية تعرض حياة المدنيين للخطر

وفي المملكة المتحدة، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن الهجمات الحوثية الأخيرة على السعودية تعرض حياة المدنيين للخطر، مضيفا في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أن الهجمات الحوثية يجب أن تتوقف، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدورها، أكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن استمرار هجمات ميليشيات الحوثي الإرهابية تعد تحدٍ للمجتمع الدولي والمساعي المبذولة لإنهاء الأزمة اليمنية واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

«أبوظبي»: أي تهديد أو خطر يواجه السعودية تعتبره الإمارات تهديداً لمنظومة الأمن

وجددت الخارجية الإماراتية، تضامن «أبوظبي» الكامل مع «الرياض» إزاء الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، وأكدت الوزارة الإماراتية، أن أي تهديد أو خطر يواجه السعودية تعتبره الإمارات تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

وادان السودان، بأقوى العبارات استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق مسيرات مفخخة باتجاه المناطق السعودية، ما يمثل انتهاكًا صارخًا ويعرض حياة المدنيين والمنشآت المدنية للخطر.

وأكدت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، موقفها الثابت والداعم لـ«الرياض» ضد كل مايعرض أمنها واستقرارها للخطر، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء «واس».

وفي سياق متصل، قالت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، في بيان أصدرته من مقرها بالعاصمة تونس، إن اعتداءات الحوثيين الجبانة لا تستهدف المدنيين وأمن السعودية واستقرار المنطقة فحسب بل إمدادات الطاقة والإضرار بالاقتصاد العالمي.

وجددت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية، مساندتها المطلقة لجميع إجراءات السعودية لحماية أمنها واستقرارها وسيادة أراضيها.

«رابطة العالم الإسلامي» تحذر من محاولات الحوثيين استهداف إمدادات الطاقة في العالم

من جانبه، ندد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بمواصلة الحوثيين جرائمهم الإرهابية الممنهجة، باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية،محذرا من محاولات الميليشيا الإرهابية المتعمدة والمتكررة لاستهداف أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم.