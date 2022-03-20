الإمارات تدين استهداف الحوثيين منشآت مدنية في السعودية

أدانت الإمارات العربية المتحدة اليوم الأحد، استهداف الحوثيين منشآت مدنية في السعودية بصواريخ باليستية وطائرات مفخخة، وفقاً لنبأ عاجل نقله موقع «سكاي نيوز عربية».

إسقاط طائرات حوثية مسيرة نحو الأراضي السعودية

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أعلن في وقت سابق اليوم الأحد، إسقاط 9 مسيرات أطلقت نحو جازان وخميس مشيط والطائف وينبع وظهران الجنوب، مشيراً إلى أن المواقع المستهدفة شملت محطة للغاز في خميس مشيط، ومحطة نقل الكهرباء بظهران الجنوب.

وأصدر التحالف بيان قال فيه أن ميليشيا الحوثي استخدمت صواريخ كروز إيرانية لاستهداف محطة توزيع تابعة لأرامكو بجازان، وكذلك لاستهداف محطة تحلية مياه بالشقيق. كما أكد أن قوات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلق لاستهداف جازان.