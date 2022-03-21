السعودية تخلي مسؤوليتها عن النقص في أسواق النفط جراء هجمات الحوثي

أعلنت المملكة العربية السعودية، إخلاء مسؤوليتها عن أي نقص يحدث في أسواق النفط، في ظل هجمات الحوثي على المنشآت النفطية بالمملكة، وفقا لما نشرته قناة «العربية» في نبأ عاجل منذ قليل.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، إن المملكة لن تتحمل المسؤولية جراء أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية، مشيرا إلى أن المملكة تعول على المجتمع الدولي بأن يعي خطورة تلك الانتهاكات الإيرانية.

السعودية: إيران تزود جماعة الحوثي بالصواريخ

وأضاف المصدر، أن إيران تزود جماعة الحوثي بالصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار، التي تستهدف به الأخيرة مواقع إنتاج البترول والغاز بالمملكة؛ مما سيؤثر سلبا على القدرة الإنتاجية، ويهدد إمدادات الطاقة عالميًا.

انخفاض إنتاج مصفاة ساينوبك بسبب الهجمات المتكررة

وكانت المملكة السعودية، قد حذرت أمس الأحد، من الانخفاض المؤقت بمصفاة التكرير «ساينوبك» جراء الهجمات الحوثية المتكررة، إلى جانب تلك التي تشهدها محطة المنتجات البترولية في جازان، والتي تتعرض أيضا لهجمات حوثية مستمرة، كان آخرها السبت الماضي.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، إن معمل ينبع للغاز الطبيعي، ومرافق شركة ينبع «ساينوبك» للتكرير، تعرضا مساء الأحد لهجومين منفصلين بطائرات مسيرة عن بعد، محملة جماعة الحوثي المسؤولية كاملة عن ذلك، وفقا لما نشره موقع قناة «العربية».

وعلى الرغم من التأكيدات السعودية، أن هذه الهجمات لم يترتب عليها أضرار بشرية كالإصابات أو الوفيات، إلا أنها ستؤثر بالتأكيد على الاقتصاد العالمي، فضلا عن تلك الأضرار التي ستشهدها الملاحة البحرية في منطقة البحر الأحمر، إلى جانب الكوارث البيئية الأخرى، والتي ستؤثر بالتأكيد على أسعار النفط، في الوقت الذي تهدد فيه الحرب الروسية الأوكرانية، بارتفاع كبير في الأسعار، بحسب تصريحات المصدر لـ«قناة العربية».