بالأسماء.. إصابة 3 في مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب لهو الأطفال بأسيوط

أصيب ثلاثة أشخاص في مشاجرة نشبت بالأسلحة النارية بين عائلتين بسبب لهو الأطفال، وذلك بقرية الرويجات التابعة لمركز ساحل سليم في محافظة أسيوط، ونُقل المصابون إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

مشاجرة بالأسلحة النارية

وتلقى اللواء عمر السويفي مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة، يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بين عائلتين بقرية الرويجات، بدائرة المركز ووقوع إصابات.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز وسيارة الإسعاف، وجرى السيطرة على الموقف ووقف إطلاق النار، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتي «السوالم» و«عبد الخالق» بالقرية.

أسماء المصابين

وأسفرت المشاجرة عن إصابة كل من علي عبد الخالق محمد، 51 سنة، وناصر نصار قاسم، 30 سنة، وحسين كمال الدين حسين، 21 سنة، ونُقل المصابون إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج اللازم تحت تصرف النيابة.

وكشفت التحريات التي قام بها فريق مباحث المركز، أن سبب المشاجرة خلافات الجيرة بين العائلتين بسبب لهو الأطفال.

وأُلقي القبض على طرفي المشاجرة، وضُبط السلاح المستخدم، وجار تحرير المحضر اللازم، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

مصرع طفل غرقا بحوض مياه في البداري

ومن جانب آخر، تلقى مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة البداري، يفيد وصول بلاغ من المستشفى المركزي، بوصول الطفل إبراهيم عبده شحاتة، 5 سنوات، مقيم بقرية النواورة بدائرة المركز، جثة هامدة، إثر إصابته بإسفكسيا الغرق، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبانتقال قوات من الشرطة وسؤال أفراد الطفل ذكروا أنهم فوجئوا به داخل حوض المياه الموجود بالمنزل، وانتشلوه على الفور، وأثناء نقله للمستشفى لفظ أنفاسه الأخيرة مؤكدين انهم لا يعلمون كيف حدث ذلك. وحُرر المحضر اللازم، وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.