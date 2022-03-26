نقيب المهندسين: نسعى لزيادة بدل التفرغ بالتنسيق مع «التخطيط»

قال المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين إنَّ «بدل التفرغ» من القضايا الرئيسية التي أعلن عنها في برنامجه الانتخابي، مؤكّدًا أنَّه سيسعى في هذا الموضوع خلال الفترة المقبلة، إذ طالب عدد من المهندسين بالعمل على زيادة بدل التفرغ وعرض الأمر على الحكومة.

بدل تفرغ المهندسين

وأكّد النبراوي في تصريح خاص لـ«الوطن» أنَّه سيسعى في هذا الموضوع كونه أحد القضايا الرئيسية الجديدة، مبينًا أنَّ تحديد قيمة أو مبلغ زيادة بدل التفرغ المهندسين سيكون بالتفاهم مع وزارة التخطيط.

رفع سقف مشروع علاج المهندسين

وأكد نقيب المهندسين أنَّه يدرس قرار بزيادة سقف الاستفادة من مشروع الرعاية الصحية «مشروع علاج المهندسين» ليصل إلى 40 ألف جنيه، بدلًا من 30 ألف جنيه وهي القيمة التي أقرتها الجمعية العمومية العادية الأخيرة.

وأشار النبراوي، إلى أنَّه في انتظار اعتماد وزير الموارد المائية والري لنتيجة انتخابات نقابة المهندسين 2022، موضحًا أنَّه ستجرى انتخابات داخلية يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، وهي انتخابات خاصة بالشعب الهندسية السبعة، والتي تمثل نصف تشكيل أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، موضحًا أنَّه من المقرر أن يعقد المجلس اجتماعه الأول الأسبوع المقبل.

زيادة معاشات نقابة المهندسين

وكانت الجمعية العمومية لنقابة المهندسين والتي عقدت الخميس 17 مارس الجاري بحضور المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين السابق، قد أقرّت زيادة معاشات نقابة المهندسين لتصبح 1200 جنيه بدلًا من 940 جنيهًا على أن تطبق الزيادة بدءا من شهر أبريل المقبل.

وقف العمل في مستشفى المهندسين

وفي وقت سابق، قرر المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين وقف العمل في مستشفى نقابة المهندسين بمدينة بدر، بعد تعميم مماثل بوقف العمل بأي قرارات تمّ اتخاذها بعد إعلان نتيجة انتخابات نقابة المهندسين 2022 ما عدا قرارات الجمعية العمومية الأخيرة.