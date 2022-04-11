أصل الصنعة.. «السبحة الخرز» حكاية حرفة تزدهر في شهر رمضان

حبات بأشكال وأحجام مختلفة تتراص إلى جانب بعضها بعضًا بألوان وخامات مختلفة، تمر بمراحل عديدة، لتظهر في شكل تحفة فنية هي «السبحة»، التي يحرص المصلون على استخدامها في ذكر الله وخاصة خلال شهر رمضان المبارك، ولأن لكل صنعة أصل وحكاية، فصناعة السبح في مصر، مرتبطة بالإبداع والتراث العريق ولا تزال قائمة حتى الآن رغم ظهور ما يعرف بـ«السبحة الإلكترونية».

محمد البشاري، صاحب إحدى ورش صناعة السبح في منطقة الحسين يروي لـ«الوطن»، كيف تحتاج صناعة السبح إلى مهارة فنية وابداع قائلا: «مهنة السبح فيها ابداع ومش أي حد يعرف يشتغل عليها»، لافتا إلى أنها مهنة يدوية بداية من تصنيعها حتى الانتهاء منها.

سر مهنة صناعة السبح

أكثر من 25 عاما يمارس صاحب الـ 55 عاما مهنته في صناعة السبح التي ورثها عن شقيقه ولم يتخل عنها يوما ما: «مهنة السبح دي اتعلمتها من أخويا و بحس أني دمي بقى فيها ومقدرش اسيبها»، واصفًا إياها بالصناعة التي تشبه الجبال الراسخة: «السبح المصرية فيها إبداع عن غيرها وفيها شغل يدوي والشكل العام بيبقى زاهي».

«عضم الجمل، ونواة المانجو، وثمرة الكوك، وقرن العاج» خامات طبيعية تُصنع منها السبح وفقا لـ«محمد»، موضحا أنه في البداية يتم تقطيع الخامات إلى مربعات صغيرة وبعد ذلك يتم تنعيمها وخرطها إلى حبات صغيرة: «أول حاجة بنجيب العضم أو ثمرة الكوك ونقطعها لمربعات صغيرة وبعدين التخريم والخرط».

أغلى أنواع السبح

وعن أغلى الأنواع التي يصنع منها السبح وهى «سبح الكوك»، لأن ثمرتها يتم استيرادها من دولة البرازيل:«السبح الكوك دي غالية شوية وليها زبائنها وفيه سبح بتكون سادة من غير تطعيم ولا حاجة وفي سبح بنطعمها ونزينها بالأشكال»، لافتا إلى أن السبح المصرية تعد من أفضل أنواع السبح كما يتم تصديرها للكثير من الدول العربية وخاصة السعودية.

وتابع الرجل الخمسيني أن صناعة السبح تزدهر في شهر رمضان المبارك مقارنة بباقي أشهر السنة، نظرا للأجواء والطقوس الروحانية التي يتسم بها الشهر الفضيل:«أكثر موسم بنوزع فيه السبح وبنصنع فيه هو شهر رمضان ده موسم بالنسبة لكل التجار»، مشيرا إلى أن الانتهاء من صناعة السبحة يستغرق يومين.