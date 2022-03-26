هل تتغير مواعيد الدراسة في رمضان 2022؟.. «التعليم» تجيب

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد الدراسة في رمضان 2022، موضحة أن اليوم الدراسي كما هو دون أي تغيير، والدراسة منتظمة وسط تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية المشددة ضد كورونا، مشددة على جميع الطلاب والمعلمين بضرورة الالتزام بكافة القواعد المنظمة للعملية التعليمية، والاستفادة من جميع المنصات التعليمية التي تم توفيرها للتدريب على كيفية فهم مخرجات التعلم وفق فلسفة التعليم الجديدة.

وحددت وحدة المدارس المصرية اليابانية، مواعيد الدراسة في رمضان 2022، مشددة على الطلاب وأولياء الأمور بضرورة الالتزام بها، مؤكدة أنها حريصة على توفير تعليم على مستوى متميز لجميع الطلاب وتنفيذ أنشطة التوكاتسو التي تعمل على تنمية شخصية الطفل.

مواعيد الدراسة في رمضان 2022

- استقبال كل الطلاب من رياض الأطفال والابتدائي من الساعة الثامنة والربع صباحًا حتى الثامنة والنصف صباحًا.

- بداية اليوم الدراسي لكل الصفوف الساعة الثامنة والنصف صباحًا.

- انتهاء اليوم الدراسي لرياض الأطفال الساعة اثنين إلا عشرة دقائق.

- انتهاء اليوم الدراسي للابتدائي الساعة الثانية مساءًا.

نصائح للتغذية السليمة بالتزامن مع تحديد مواعيد الدراسة في رمضان 2022

وبالتزامن مع تحديد مواعيد الدراسة في رمضان 2022، حددت الدكتورة مروة شعير، أستاذ التغذية بمعهد بحوث الأغذية، أكلات ومشروبات سريعة تساعد على التركيز أوقات الفطار والسحور منها الأغذية الغنية بالكولين والتي تتدخل في تكوين «الأستيل كولين» وهو ناقل عصبي مهم للذاكرة وتحسين التحصيل الدراسي وزيادة اليقظة والنشاط وأهمها البيض.

وأضافت «شعير» لـ«الوطن»، أنه يمكن تقديم بيتزا البيض بالخضروات وهي عبارة عن «بيض أومليت» مخلوط بالخضروات وشرائح الزيتون والجبن المبشور وقليل من الدقيق واللبن، مؤكدة أن الحمص أيضًا من الأغذية الغنية بالكولين ويمكن تقديمه كطبق مدمس أو حمص الشام.

يجب تناول الأغذية الغنية بالبيتا كاروتين

وأكدت الدكتورة مروة شعير، أن الأغذية الغنية بالبيتا كاروتين وأهمها البطاطا والقرع العسلي وعصير الجزر والفيشار والذرة المحمصة والسوداني من المسليات المهمة لطلاب الثانوية العامة على وجه التحديد أثناء المذاكرة لتحسين الحالة المزاجية وتحسين التحصيل الدراسي، بالإضافة إلى عين الجمل واللب الأبيض أو ما يطلق عليه لب القرع.

كما يجب الاهتمام بتناول الأسماك مرتين أسبوعيًا ويفضل الأسماك الدهنية كالسلمون والماكريل والتونة أو الأسماك الشائعة كالبلطي والبوري ويجب الابتعاد عن الأكلات الدسمة والمسبكة والأطعمة المقلية والمخللات والأطعمة المملحة واللحوم المصنعة وكذلك التقليل من الحلويات والسكريات والمخبوزات والمعجنات فهي تسبب التخمة وقلة التركيز.

«شعير»: ضرورة تناول عصير البنجر لتحسين مستوى هيموجلوبين الدم

ونوهت إلى أن هناك أكلات سريعة صحية أخرى مهمة ومنها كوب البليلة والـ«آيس كريم» المضاف إليه سلطة الفواكة، مؤكدة أن هناك العديد من العصائر المهمة ومنها عصير القصب فهو يتميز بقدرته على زيادة إفراز السيروتونين بسرعة وهو هرمون السعادة الذي يحسن الحالة المزاجية ويقلل من التوتر.

أهمية تناول عصير الفراولة والليمون بالنعناع

وأوضحت أنه من المهم تناول عصير الفراولة والليمون بالنعناع وعصائر الحمضيات مع البنجر والموز باللبن ويفضل تحليتها بعسل النحل وعدم الإكثار منها فيجب الإكتفاء بكوب واحد يومياً وكذلك عصير الجزر بالبرتقال، أما الشاي أو القهوه أو النسكافيه فيجب عدم الإكثار منه فيكتفي بفنجانين أو 3 يومياً سواء من الشاي أو القهوة، لافته إلى ضرورة تناول عصير البنجر أو سلطة البنجر فهي تحسن من مستوى هيموجلوبين الدم وتحسن من التركيز.